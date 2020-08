Hajdú Péter megcsinálta a Vacsoracsata LifeTV-s változatát

Kikerült az első előzetes a műsorról.

Hajdú Péter Instagramon mutatta meg a keze alatt futó LifeTv csatorna egyik műsorának előzetesét. A Vacsorakirály a nevéből adódóan is úgy hangzik, mint az RTL Klubon vagy Tv2-n futó Vacsoracsata és Hal a tortán sorozatai, melyek lényege, hogy különböző sztárok megvacsoráztatják vetélytársaikat otthonukban, saját főztjükkel. A Vacsorakirály koncepciója erősen hajaz az előbbiekre. Az előzetesből kiderül, hogy a műsort Sass Dani vezeti, és olyan sztárok tűnnek fel mint Fésüs Nelly, Bárdosi Sándor, Sánta László és felesége, Juliska, valamint Balázs Andrea.

A minap írtunk róla, hogy Várkonyi Andrea bejelentette, mégis otthagyja a megújult csatornát, pedig több műsort is vezetett volna, melyekből néhányat már el is kezdtek forgatni. Döntését annyival indokolta, hogy más felkérést is kapott, mellyel élni szeretett volna. Azt nem tudni, hogy ebben közrejátszik-e bármennyire is a csatorna új arculata, mely az előzetesekkel és promókkal egyre jobban körvonalazódik.

Kiemelt kép: Instagram/@hajdu.peter.official