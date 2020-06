Már az egyik legismertebb amerikai youtubert is rasszizmussal vádolják

Liza Koshy-nak 18 millió feliratkozós YouTube-csatornája és saját tévésorozata is van, Amerika szerte ismerik a nevét. Azonban most terítékre került egy 2016-os videója, amit akkori pasijával, a szintén ismert youtuber David Dobrikkel készített. Japán édességeket kóstoltak a videóban, ahol Koshy és Dobrik ázsiai akcentussal beszéltek, szemeiket pedig összehúzták ehhez.

A videót törölték, ám a Twitteren mindenhol ott van:

david dobrik and liza koshy are getting a lot of backlash because of a video that is offensive towards asians pic.twitter.com/CTicjktUDR

— m3ssym0nday – ig (@m3ssym0nday_) June 23, 2020