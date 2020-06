Az megvan, hogy Jeff Goldblum felesége ritmikus gimnasztikázó volt?

A 2000. évi olimpián is járt.

Jeff Goldblum még 2014-ben vette feleségül Emilie Livingstont, akitől már két gyereke is született. Livingston korábban olimpián is járt, ugyanis ritmikus gimnasztikázó volt. Mostanság az Instagram-oldalára gyakran tölt fel sportolással kapcsolatos videókat, például jógázni is szokott, na meg nyújtani előtte.

Utóbbiakat elnézve pedig tényleg brutális, amit művel.

Egyébként a Valerian és az ezer bolygó városa című filmben Rihanna testdublőre volt.

