„A női lény átmenet a férfi és a gyermek között.”

Fritz Kahn ötvenes években írt – Magyarországon a hatvanas években megjelent – A szerelem iskolája című kézikönyve párválasztási, házassági és szexuális tanácsokkal van teli, ám – amellett, hogy vannak benne még ma is használható információk – ideális házastársként mutatja be a „szolgáló asszony” típusát, aki nem gondolkodik, nem akar többet, mint ami megadatott neki, és már annak is örül, ha a férje nem ingerülten esik haza a munkából, és végre elé teheti a gőzölgő vacsorát.