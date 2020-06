Nem volt bölcs döntés.

Kicsit gonosz dolog a futárokon viccelődni, akik ezekben a nehéz időkben is rendületlenül dolgoztak azon, hogy a küldemények eljussanak a vevőkhöz. Akárhogy is, a kaliforniai Coronában (tényleg ez a település neve) játszódó jelenetet aligha lehet kibírni nevetés nélkül. A futár megpróbálta az összes csomagot egyszerre felemelni, ami sikerült is neki, de végül a padka kifogott rajta.

Elég csúnyán.