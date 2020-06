Horváth Gréta régóta a műsorvezetésről álmodozott

Esélyes, hogy nem Horváth Gréta az egyetlen ember Magyaroszágon, aki a műsorvezetésről álmodozott régóta, ám az Ázsia Expressz 2 győztesének ez össze is jött, ugyanis egy lakberendezéssel kapcsolatos tévéműsor házigazdája lesz a TV2-n.

Hétvégén már lehet is nézni.

Párja, Meggyes Dávid hosszasan írt arról Instagramján, hogy milyen út vezetett idáig.

Mérhetetlen büszkeség… 🙏🏼🥰 menjünk vissza az időben! 3 évvel ezelőtt megismertem egy lányt a tv-ből! Kedves volt, bájos, rettentő humoros, és iszonyatosan elszánt! Ez hamar kiderült! Teltek múltak a napok, a randik, hosszú órák átbeszélgetése, még hosszabb levelek megírása, igen, kevesen tudják, de kézzel írtunk egymásnak leveleket! 📝 ebben a rohanó világban kicsit visszacsöppentünk oda, hogy írsz, elbattyogsz a postára, feladod, vársz, tovább vársz, aztán pár nap múlva jön a válasz…na ez így ment jó darabig! 📝 Sok mindent megtudtam erről a lányról, igazi polihisztor volt már akkor! Tv, sorozat, smink, lakberendezés, és mellette egy csodálatos családAnya! ❤️ pedig neki is csak 24 órából állt egy napja! Kiderült egy nagy nagy álom, amihez rettentő rögös út vezet! A műsorvezetés! Sok sok összetevője van…Dacolt, küzdött, hajtott, szerette, akarta, de ez az álom nem teljesült! Teltek a hónapok, aztán évek! Közben történt ez az 💍🏡🇱🇰🥇 egy család lettünk ezzel a lánnyal a tv-ből! Azóta a feleségemnek hívom! És én a mai nap mérhetetlenül és elképesztően büszke vagyok, mert a feleségem egy újabb álmát valósította meg! MŰSORVEZETŐ lett! 🙏🏼❤️ Tudom, hogy ebben is tökéletesen helyt fog állni, mert ő egy igazi küzdő! Egy Predator, csak sokkal csinosabb! Bari, bravo! Megcsináltad b@sszameg! Jöhet a következő terv, álom, én itt állok melletted (mondjuk most fekszem). 😉😂🙏🏼❤️