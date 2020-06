Meglepődtek a brit rendőrök, amikor a sínek mellett fekvő, meztelen holttest rájuk köszönt

A rendőrség közleménye szerint a vasúti dolgozók a feltételezett holttestnek csak a lábait látták, de a helyszín miatt úgy gondolták, az illető biztosan halott. A helyszínre kiérkező rendőrök azonban megállapították, hogy a harmincas évei végén járó férfi jól van, csak éppen a vasúti pálya mellett támadt kedve egy kis meztelen napozáshoz – írja a BBC.

Yesterday we had a call about a body within the railway boundary.

Railway workers could only see a pair of feet but reported no signs of life.

Rushing to the scene officers found a man in his late 30s enjoying some nude sunbathing.

Please dont sunbathe nude on the railway! pic.twitter.com/2ngu02PLsb

— BTP Essex (@BTPEssex) June 2, 2020