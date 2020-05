A korábbi escort szerint ezek jelzik, hogy a párunk megcsalt a karanténban

Szerinte a férfiak mindig megtalálják a módját.

Egyre többen kezdik találgatni, milyen hatással lehet a koronavírus-járvány és a karanténba zártság a párkapcsolatokara. Többen kiemelik, hogy a bezártság és a stressz miatt könnyen egymás agyára mehettek a felek az elmúlt hetekben, a megcsalásról viszont szinte egyetlen szó sem esik. Ez persze nem csoda, hiszen nehéz elképzelni, hogy a szigorú bezártság közepette valaki viszonyt tartson fent. Az évekig escortként dolgozó Samantha X viszont teljesen más véleményen van.

Az ausztrál nő – aki hat éven keresztül dolgozott luxus körökben, jelenleg pedig újságíróként dolgozik – a Not Here To Make Friends (Nem barátkozni jöttem) című podcast vendége volt nemrég, melyről a Mirror írt. Ebben Samantha kategorikusan kijelentette, a férfiak megtalálják a módját annak, hogy viszonyuk legyen, még ilyen körülmények között is.

Nem számít, milyen elfoglaltak, vagy hogy egész nap dolgoznak, megtalálják a módját. Akkor is, ha csak 10 perc az út hazáig.

Samantha szerint a legárulkodóbb jel, ha a férfinak vizes a haja, mert ez azt feltételezi, hogy nem sokkal korábban zuhanyozott – ami kérdéseket vet fel. Ehhez kapcsolódóan ha hazaérkezés után azonnal a fürdőszobába rohan, érdemes rákérdezni arra, miért olyan sürgős, hogy lezuhanyozzon.

A nő azt is kiemelte, hogy a férfiak viselkedéséből is levonhatunk bizonyos következtetéseket. Ha hirtelen nagyon elítélő lesz azokkal az emberekkel szemben, akik megcsalják a párjukat, könnyen lehet, hogy benne is csak a bűntudat dolgozik.

Kiemelt kép: samanthaxreal (Instagram)