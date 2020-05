Görög Zita lassabban vezet a karantén óta és emiatt sok atrocitás éri az utakon

A modell úgy veszi észre, hogy a kijárási korlátozások feloldása óta az emberek hirtelen visszatértek a régi szokásaikhoz.

A #vigyazzunkegymasra hashtag továbbra is érvényes! Tényleg volt egy kis biztató szikra ebben a helyzetben, hogy mostantól jobban figyelünk egymásra, hogy nem elég a taps, valódi hála és köszönet alakul ki bennünk. Reménykedtem ezt az életünk más területeire is kivetítjük. Ne engedjétek visszarendeződni a dolgokat! Ne ilyen gyorsan. Sokan azt hiszik a karanténnal a járványnak is vége. Sokan nem veszik észre, hogy hiába rohannak, nem érik utol a régi életüket

– kezdte posztjában Görög Zita, aki még nem rázódott vissza teljesen a vezetésbe, ami miatt elég sok kellemetlenség éri.

Sokáig nem használtuk az autóinkat. Ha igen, akkor is csak kocsikázgattunk a gyerekekkel, mert elegük volt az utcából, vagy a nagybevásárláshoz vettük elő. A miénkben az aksi is tönkrement a nagy várakozásban. Bevallom lassabb lett a tempóm nekem is, és meg kell szoknom újra, amit a többiek diktálnak. Hát, bocs de még nem készültem fel rá. 2 hónap kihagyás után, lelassult a reakcióidőm, zavar, hogy gyorsan fut el a táj és még jobban zavar, amikor rám állnak és tolnak egy egyébként is veszélyes szakaszon. Szóval nem fogok alkalmazkodni, mert azzal veszélybe sodorhatom mások és a saját életem. Az elmúlt egy hétből 1000 sztorim lenne.. Legyetek rám tekintettel, engedjétek, hogy úgy vezessek, ahogy nekem biztonságos. Legyetek tekintettel mindenkire, aki közlekedik. Bringával, motorral, gyalogosan vagy autóval. Tudom, hogy nem vagyok egyedül. Tudom, hogy többen vagyunk felelősségteljesek, mint türelmetlenek. Azzal, hogy nem alkalmazkodom egy vkik által elvárt és egyébként piszkosul gyors tempóhoz, azzal életeket mentek. Ments te is életetek! Vezessetek óvatosan! Sokkal többször az ártatlanok az áldozatok! Én egyik sem szeretnék lenni.