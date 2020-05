A legjobb dolog ami történt a karantén alatt, hogy Hien egy New York-i háztetőn énekel

A Megasztárban megismert énekesnő most New Yorkban él.

Pár éve már az USA-ban él Nguyen Thanh Hien, aki a Berkleen végzett, azóta pedig New Yorkban lakik. Utóbbi város a koronavírus egyik gócpontja Amerikában, emiatt nyilván Hien is karanténban van, vagyis csak lakásában tartózkodik, illetve a háztetőn. Itt énekelt most el egy részletet Glenn Lewis Don’t You Forget It című számából, és eddig magasan ez a legjobb dolog, ami történhetett velünk a karantén alatt, ami mondjuk nem meglepő, az elmúlt pár hónap történéseit figyelembe véve.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon HIEN (@hien999) által megosztott bejegyzés, Máj 17., 2020, időpont: 10:40 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/Hien