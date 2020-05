Hatalmasat nevettek az ausztrál rendőrök, akiket egy illegális buli miatt riasztottak

Egy bejelentés alapján, a karantén ideje alatt is nyitva tartó étterembe vonultak ki a rendőrök egy április végi estén az ausztráliai New Farmban. Amikor a helyszínre értek rájöttek, hogy törvénytelenség nem, csak valami nagyon furcsa dolog történik.

Amikor Ausztráliában is kijárási korlátozásokat vezettek be a korona-vírusjárvány miatt, a brisbanei Continental Cafenak is át kellett állnia elviteles kiszolgálásra. A tulajdonos azonban úgy gondolta, hogy egy üres étterem látványa elriasztja a vendégeket, ezért szokatlan megoldáshoz folyamodott – írja a 10daily című ausztrál hírportál.

Beau Downs, az étterem tulajdonosa próbababafejeket szerzett, és elhelyezte őket az asztalokon. Azt a látszatot akarta kelteni, hogy az étterem teltházas. Sokakat valószínűleg nem tévesztett meg, egy embert azonban biztosan. Azt, aki feljelentette a rendőrségen az éttermet, ami szerinte a karantén ellenére, zsúfolásig tele volt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Continental Cafe (@continentalcafe) által megosztott bejegyzés, Ápr 20., 2020, időpont: 12:54 (PDT időzóna szerint)

A kiérkező rendőrök először meghökkentek a látványtól, majd nevettek egy jót, és mentek a dolgukra. Beau Downs azt mondja, az emberek hetven százalékának tetszik az ötlet, nevetnek egyet rajta, fotókat csinálnak. A többiek csak hátborzongatónak tartják.