A járvány miatt olyan kevés a szemét, hogy már egymást zabálják a patkányok

„Őrületbe kergeti" az ételhiány az amerikai nagyvárosokban élő rágcsálókat.

Több kerületben is bőven túllépte a határértéket a patkányfertőzöttség

Nehéz most patkánynak lenni.

Így jellemezte a New Orleans-i önkormányzat kártevő irtással foglalkozó osztályának vezetője a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetet a városban a CBS Newsnak adott nyilatkozatában. Ez igaz szerte az Egyesült Államokban, ahol a nagyvárosokban egyre kétségbeesettebbek, és egyben mindenre elszántak lettek a patkányok, miután bezártak az éttermek.

A vendéglátóhelyek bezárásával ugyanis jelentősen csökkent a szemét mennyisége, és ezzel megszűnt az azok környékén tanyázó patkányok legfőbb élelemforrása is – mondta el a TribLive című pittsburghi lapnak egy helyi kártevőirtó cég elnöke. Adam Witt elmondása szerint az emberei arról számoltak be, hogy a patkányok egyre merészebbek, és olyan nyílt területeken jelennek meg, ahol nem szoktak. És arról, hogy annyira éheznek, hogy a kannibalizmus is terjed közöttük.

Egy városi rágcsálókkal foglalkozó szakértő az NBC Newsnak elmondta, a patkányok jellemzően egy hely körül élnek, és nem szoktak onnan elvándorolni, de ha megszűnik az élelemforrás, akkor „háborúba mennek”, és megpróbálnak új területen letelepedni, és a kifejlett példányok előszeretettel eszik meg a kisebb, és fiatalabb patkányokat. Bobby Corrigan hozzátette:

Ugyanolyan emlősök, mint te meg én, és amikor igazán, de igazán éhes vagy, megváltozik a viselkedésed – jellemzően nagyon rosszul fogsz viselkedni.

Ahogy azt az éttermek bezárásával kapcsolatban LaToya Cantrell, New Orleans polgármestere kijelentette:

Ez őrületbe kergeti a patkányainkat.

Közben egy chicagói kártevőirtó cég tulajdonosa a Chicago Tribune című lapnak adott nyilatkozatában arra figyelmeztetett, hogy az eddig a vendéglátóhelyek környékén élő patkányok most új helyet kereshetnek majd maguknak, és megjelenhetnek a lakóövezetekben is.

Robert Villamil elmondta, hogy ők is tapasztalták, hogy az élelmiszerhiány miatt a patkányok egymást kezdték el enni. Munkatársai arról számoltak be, hogy a csapdáikban rendszeresen találnak félig, vagy teljesen megevett patkányokat, amiket más patkányok ettek meg.

Szakértők ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a járványhelyzet lehetőséget is teremt a rágcsálóirtásra, mert a kihelyezett csalikra az éhező patkányon nagyobb lelkesedéssel vetik rá magukat.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: Gettyimages