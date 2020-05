Az erkélyéről fogott halat a karanténban unatkozó horgász

Partra vetett halnak érezte magát a 40 éves Philip Du Plessis, amikor a koronavírus-járvány elszabadulása után elrendelt karantén miatt hetekig nem mehetett horgászni.

Philip Du Plessis szerencsés ember: a hobbija, a szenvedélye a munkája is. A 40 éves, Dubaiban élő férfi egy pénzes vendégeknek egzotikus, yachtos horgásztúrákat szervező cég tulajdonosa. Amikor azonban március végén az Egyesült Arab Emírségeket is utolérte a koronavírus-járvány, és a hatóságok szigorú kijárási tilalmat vezettek be, tizenegy napnyi bezártság után Philip Du Plessis komoly horgászatelvonási-tüneteket kezdett érezni – írja a New York Post.

A férfi március 30-án, miután a vacsorához egy egész üveg bort legurított, kiment az erkélyre a horgászbotjával, és megcélozta a ház előtt hömpölygő folyót. Azt mondja, harmadik próbálkozásra sikerült a szereléket a vízbe dobnia, és öt perccel később már kapása is volt. A szerencsés horgászatot Du Plesis roppant megértő felesége, a 38 éves Veriza Yew vette videóra.