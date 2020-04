A házi őrizetben lévő Tekashi69 már dolgozhat is

Erről is meggyőzte a bírót.

A rapper néhány hete már házi őrizetben töltheti a büntetését, ami nyár végéig tart és most azt is sikerült engedélyeztetnie, hogy dolgozhasson – írja a TMZ. A közösségi oldalán már be is jelentette, hogy május 8-án érkezik valami újdonsággal, amihez klipet is forgathat. A bírói döntés értelmében ugyanis kiléphet a házából és a kertjében leforgathatja a videót.

Szóval nagyon úgy néz ki, hogy Tekashi69 nem csak költi a pénzt, de keresi is, miközben az eredeti ítélet szerint még javában a börtönben ülne.

Kiemelt kép: Instagram/@6ix9ine