Nagyon úgy néz ki, a magyar influenszerek termékenyen töltik a karantént

Tíz népszerű youtuberen keresztül néztük meg, hogyan hatott a munkájukra a rájuk szakadt végtelen idő.

A járványveszély sokak életében változást hozott: csak Magyarországon több tízezren vesztették el az állásukat az elmúlt hetekben, aki szerencsés, az más pozícióban még tud pénzt keresni. Nem kíméli a válság az influenszereket sem, nemrég arról írtunk, hogyan hat a bevételeikre az, hogy a hirdetők meghúzták a nadrágszíjat.

Mivel az influenszerek fő bevétele abból van, hogy őket ilyen-olyan okból sokan nézik, többen közülük úgy érzik, minden lépésük miatt magyarázkodniuk kell. Visszatérő téma például a videók gyakorisága – ha szóba kerül, nem az ötlet-, hanem inkább az időhiányt hozzák a kimaradás okának. Mivel egy hónapja (jó esetben mindenki) otthon tölti az idejét, így mikor, ha nem most lenne idő a videók gyártására – cikkünkben ezért azt nézzük meg, mennyire tudták videóra váltani a rájuk szabaduló időt egyes influenszerek. Bár az idő több lett, vegyük figyelembe, hogy a lehetőségek szűkültek: az utazós vlogoknak például annyi, de minden más videótípust is a négy fal között kell megoldani.

Több és hosszabb, de tartalmasabb?

Tíz videóst választottunk ki: igyekeztünk többféle területtel foglalkozó, vegyes videógyakorisággal rendelkező youtubereket belevenni a gyűjtésünkbe. Az alábbi grafikonon a pöttyök azt jelzik, hogy január 1-je és április 13-a között mikor töltöttek fel videót. A körök átmérője annál nagyobb, minél hosszabb az adott videó, a váltakozó háttérszín pedig egy-egy hónapot jelöl.

A 24.hu olvasóinak Holényi Zita neve ismerős lehet: legutóbb amiatt írtunk róla, mert elmondta a véleményét az influenszerekről, és arról, hogy nem mindig etikusan reklámoznak termékeket. A halványpirossal jelölt Holényinál tökéletesen látszik, hogy nemcsak megsűrűsödtek a videói a karanténban, de elég hosszúak is – összehasonlításnak tökéletesek Dancsó Péter körei, amelyek mind tízperces videókat ábrázolnak.

Holényi nem a tipikus, 10-13 éves korosztályra lövő, bohóckodó youtuber, legutóbb például (itthon talán először) a kedvenc ruháin keresztül mesélt gyerekkoráról és életének legemlékezetesebb pillanatairól.

A szegedi Temes Anikó leginkább vlogjairól ismert és a karanténban is az jellemző rá, mint előtte: kis szüneteket tömbösített videók követnek. A youtuber eddig is otthonról dolgozott, és többnyire online rendelt termékeket mutatott meg haul- (azaz zsákmány-) videókban, így az élete nem igazán változott – legutóbb azt derült ki, hogyan festette be barátja szakállát otthon.

Bár első pillantásra úgy tűnik, a Hédinke néven videózó Szabó Hédi követte az év eleji mintát, igazából sűrűbben posztol: az év eleji sűrű pöttyök a New York-i utazásából készült tízrészes sorozatot takarják. 138 ezer feliratkozójának most otthoni napi vlogokat készít, amikben mindent érint – az új tévé vásárlásától a hajszínezésen át a háziállatokkal való játékig.

Ha lehet így fogalmazni, jót tett a karantén Pekár Magdinak is – legalábbis a követői valószínűleg örülnek annak, az elmúlt hetekben több videót posztolt, mint az év első két hónapjában. A youtuber nemrég lépte át a kilencezer feliratkozót, és videói eddig is 20-40 percesek voltak, ezt azóta is tartja. Holényihez hasonlóan témái túlmutatnak a tipikus influenszervideókon, legutóbb például arról mesélt, mik azok az apró szokásai, amiket érdemes lenne másoknak is megfogadniuk.

Az Aviana Rahl néven videózó Sági Evelin zöld köreire nézve feltűnik, hogy nemcsak gyakrabban posztol, de hosszabb videókat is készít. Bár sokszor van haul és unboxing videója (utóbbi azt jelenti, hogy a videóban bont ki csomagokat, amiket ingyen kap a cégektől), ő is igyekszik néha túllépni a tipikus videós tartalmakon: legutóbb régi fotóira reagált.

A nemsokára 400 ezer feliratkozót is elérő Viszkok Fruzsi nem igazán posztol több videót: az év elején is nagyjából hetente jelentek meg videói, és bár márciusban kicsit sűrűbben posztolt, áprilisban visszaállt a régi rend. Viszkok a négy fal között az elmúlt hetekben folytatta lakását bemutató Homemas-sorozatát, illetve sokadszorra nekiállt szelektálni a gardróbját.

A főleg általános iskolásokra lövő Csecse Attilát még többen, 431 ezren követik, és az ő videóposztolásában sem látszik változás. Eddig is nagyjából hetente töltött fel videókat, amik öt és húsz perc között mozogtak. Csecse videóiban rengeteg, külföldi videósoknál népszerű effekt van, illetve a témái is olyanok, amiket külföldön pár héttel azelőtt már elég sok helyen láthatunk – ez most sem változott, legutóbb például a Dalgona-kávét tesztelte sokadikként.

A videóiban indokolatlanul sokat félmeztelenkedő Abosi Barni felébredt év eleji álmából, és márciusban minden nap új videóval jelentkezett. A 643 ezer feliratkozóval rendelkező youtuber témái elég változatosak: az elmúlt hetekben bemutatta, követői milyen képeket photoshoppoltak róla, de arra is közel kétszázezren voltak kíváncsiak tőle, hogy miért van a YouTube-csatornájának nevében (Barni.) egy pont.

A videómániás Dancsó Péter patikamérlegen méri ki a videóit (már ami a hosszukat illeti), és bár márciusra több pötty esik, ott videói közül kettő is olyan szponzorált anyag volt, amiben az Álarcos énekesről forgatott – amiben egyébként zsűritag volt.

A sort Lina és Panni zárják, ők évek óta videóznak együtt – az elmúlt egy évben pedig külön, ugyanis Lina Spanyolországba költözött az egyetem miatt. Ők az egyetlenek az általunk vizsgált influenszerek közül, akiknél kicsit mintha ritkultak volna a videók. Videós palettájuk egész sokszínű, nemrég az évek óta vegán Lina jóvoltából vegán ételekről és valóban hasznos sorozatokról készítettek anyagot.

Összességében elmondható, hogy az általunk megfigyelt videósok hasznukra fordították a szabad időt, és nem csak kifogásként használták korábban, hogy nincs idejük többet videózni.

Kiemelt kép: Instagram/Lina és Panni, Abosi Barni, Pekár Magdi