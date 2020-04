Fodor Zsóka: Van még 15-20 jó évem

Úgy hiszi, jó géneket örökölt.

A színésznő alig egy hónap múlva lesz 78 éves, de még mindig aktív életet él. Igaz, a koronavírus miatt most ő sem hagyja el gyakran a lakását, de nemrég még a TV2 álarcos műsorában is színpadra állt. És egy darabig még nem is tervez visszavenni a tempóból.

Szerencsére jók a génjeim, anyám 86 évesen azt mondogatta, minek neki bot, majd akkor szerez egyet, ha megöregszik. Két évvel később egyedül utazott Venezuelába a bátyámhoz, majd vissza is jött. Anyám százévesen halt meg. Az apám kilencven évig élt, a bátyám pedig 84 volt, amikor elment. Szóval úgy hiszem, nekem is van még 15-20 jó évem

– mondta a Blikknek Fodor Zsóka, aki ennek ellenére azért néha aggódik az idő múlása miatt.

Esténként néha felriadok, és rám tör a félelem. Az éveim száma miatt. Ha otthon valami baj ér, az lakásbaleset lesz. De ha meghalok, vajon ki nyitja rám az ajtót? Hiszen 14 éve, amióta az édesanyám elment, egyedül élek. Nem titkolom, félek az elmúlástól. Ha a fellépéseim során idegen városba megyek, két helyet mindig fölkeresek. A templomot azért, hogy ott köszönetet mondjak a sorsomért. Utána a temetőt, hogy barátkozzak a halál gondolatával.

Kiemelt kép: YouTube/LifeTV