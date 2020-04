Egyszerű dolgok, amelyek prosztatagyulladást okozhatnak (x)

A krónikus prosztatagyulladás főleg a fiatal és a középkorú férfiakat érintő betegség. A kellemetlen tünetek mellett a kiszámíthatatlanság is problémát tud okozni…!

A krónikus prosztatagyulladás járhat vizelési gondokkal, a kismedencében érzett állandó fájdalommal, és okozhat szexuális problémákat is azáltal, hogy az „élvezet csúcsát” jelentő magömlést fájdalmassá teszi. A betegek 90 százalékának krónikus, nem bakteriális eredetű prosztatagyulladása van. Számos kiváltó oka lehet, ám az okokat egyáltalán nem könnyű meghatározni. Meg kell vizsgálni a beteg életmódját, hogy kiderüljön mitől alakulhatott ki a gyulladás.

Mitől alakulhat ki a prosztatagyulladás?

1. Szexuális szokások: Rosszat tehet a prosztatának, ha egy férfinak nincs rendszeres szexuális élete. Ám ha van, akkor oda kell figyelnie mit és hogyan csinál, ugyanis az anális szex és a nemi úton terjedő bakteriális fertőzések is prosztatagyulladást okozhatnak.

2. Sérülések: Traumát okozhat egy erősen megrúgott, és rossz helyen célba ért focilabda, a túlzásba vitt biciklizés, nyáron a vízisízés, jet-skizés, az állandó motorozás, az olyan sportok, amelyek erős rázkódással járnak.

3. Életmód: A dohányzás, a kevés alvás és a mozgásszegény életmód nincs jó hatással az immunrendszerre, csökken a szervezet védekezőképessége, és könnyebben alakulhat ki krónikus prosztatagyulladás.

4. Fertőzések: A férfiak is felfázhatnak, a húgyhólyag fertőzései pedig a prosztatára is átterjedhetnek. Okozhatnak prosztatagyulladást a gombás fertőzések és a különböző vírusok is.

5. Táplálkozás: A prosztata könnyebben begyulladhat cinkhiány esetén. Bajt okozhat az ételallergia is, például a gluténérzékenység, illetve a koffein-intolerancia. Krónikus prosztatagyulladás esetén érdemes kerülni a túl fűszeres és csípős ételeket.

6. Stressz: az állandó idegeskedés és feszültség tovább növelheti a krónikus prosztatagyulladás kialakulásának lehetőségét, illetve nehezíti a gyógyulást, erősítheti a fájdalomérzetet.

A krónikus, nem bakteriális prosztatagyulladással küzdő betegek azt tapasztalják, hogy a panaszmentes és a kellemetlen tünetekkel járó időszakok váltakozva követik egymást. A kiszámíthatatlanság idegőrlővé válhat, ami tovább fokozhatja a betegséggel járó fájdalomérzetet. Az okok feltárása általában hosszú folyamat, a betegek több orvost is felkereshetnek, mire kitapasztalják, hogy mi az, ami az antibiotikum mellett segít csökkenteni a tüneteiket.

Segíthet a Proxelan, és a szexuális aktivitást sem befolyásolja

A Proxelan kúp hatékonyságát klinikai vizsgálatok támasztják alá. Azok a betegek, akik az antibiotikum-terápia mellett a Proxelant is használták, sokkal jobban érezték magukat, mert a tüneteik nagyobb mértékben csökkentek, mint azoknak, akik csak antibiotikumot kaptak. A Proxelan egyik legnagyobb előnye, hogy lokális terápia, tehát ott hat, ahol a probléma forrása van. A szexuális aktivitást nem befolyásolja károsan. Könnyű hozzájutni, nem kell orvossal felíratni, recept nélkül kapható a patikában. Hialuronsavat és gyógynövényeket tartalmaz.