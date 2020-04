A Burberry is beáll a maszkgyártók sorába

Egészségügyi védőmaszkok gyártását kezdte meg a Burberry, több mint százezer darab legyártását tűzték ki célul. A luxusmárka a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS), illetve brit kórházak számára fogja adományozni az elkészült felszereléseket, emellett pénzzel támogatja az Oxfordi Egyetem koronavírus elleni vakcinával kapcsolatos kutatásait.

Korábban hasonló döntést hozott a Dior, akik egészségügyi védőmaszkokat készítenek, illetve a Chanel divatház, amely orvosi köpenyeket és más védőfelszereléseket is készít. Múlt héten jelentette be a Kering csoport is, hogy az Yves Saint Laurent és a Balenciaga francia, valamint a Gucci olasz divatház fényűző ruházati termékek helyett egészségügyi maszkot fog gyártani.

(Kiemelt kép: GettyImages)