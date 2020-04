Ki gondolta volna, hogy Jake Gyllenhaal és Tom Holland is fel tudnak öltözni kézenállva?

Ryan Reynolds reakciója erre megér egy misét.

Az interneten egyre több kihívás terjeng, melyekbe sokszor a sztárok is beleállnak. Így történt most is, Tom Holland kézenállás köben próbálta meg felvenni a pólóját, majd miután sikerült neki, kihívta Jake Gyllenhaalt, hogy próbálja meg ugyanezt. A mutatványt Gyllenhaal először nem értette, megkérdezte Hollandot, hogy:

Mi a kihívás? Félmeztelenül kapkodni a levegőt?

jake gyllenhaal in a pony tail doing the challenge. thank u tom holland pic.twitter.com/HubVnCT9TX — zsasz (@sprinklesgys) April 2, 2020

Végül sikeresen teljesítette a feladatot, majd kihívta Ryan Reynolds-ot, aki mindössze egy szóval felelt:

ryan reynolds' answer to tom holland's challenge is priceless pic.twitter.com/uIKGNAQtNM — yana (@jakie_tranquil) April 2, 2020

Kiemelt kép: Instagram/@jakegyllenhaal