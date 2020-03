Fontos webkamerás megbeszélés folyt, amikor a főnök egyszer csak krumplivá változtatta magát

A világon most nagyon sokan home office-ra kényszerültek, vagyis otthoni munkára, de úgy néz ki, hogy nem megy mindenkinek könnyen az otthoni munkavégzés. Legalábbis ez derül ki abból a Twitter-posztból, amiben a beszélgetést vezető főnök egy cuki krumplivá változtatta magát.

A leírás szerint egy fontos megbeszélést tartottak, amikor a főnök véletlen egy filterrel krumplivá változtatta magát. A nő természetesen észre is vette, hogy valami nincs rendben, de a filtert nem tudta kikapcsolni, ezért egészen a metting végéig krumpli maradt.

A Twitteren már több mint félmillió ember kedvelte a bejegyzést és több mint 122 ezren megosztották.

my boss turned herself into a potato on our Microsoft teams meeting and can’t figure out how to turn the setting off, so she was just stuck like this the entire meeting pic.twitter.com/uHLgJUOsXk

— Rach (@PettyClegg) March 30, 2020