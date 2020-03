Arról készített videót, ahogy végignyalja egy üzlet polcsorának összes termékét

Elképesztő felelőtlenség.

A koronavírus-járvány az egyik legsúlyosabb krízis, amivel az emberiség az elmúlt évtizedekben találkozott. A Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint 343 421 hivatalosan megerősített esetről tudni, 15 308-an pedig elhunytak a fertőzés következtében. Az egészségügyi rendszer rengeteg helyen túlterhelt. Szinte már nincs olyan tájéka a Földnek, ahol a hatóságok ne kérnék az ottlakóktól, hogy próbáljanak minél kevesebb időt tölteni az otthonuktól távol.

Nem mindenki hatódik azonban meg ettől. A Metro például arról mutatott jó pár képet, hogy a briteket mennyire nem érdekli a figyelmeztetés, tömegközlekedéssel még mindig rengetegen utaznak, ahogy sokan a szabad ég alatt töltötték a hétvégéjüket is. Ugyanakkor, ha lehet ilyet mondani, ez még semmi az alábbi videón szereplő fiatalhoz képest.

Beazonosítani egyelőre nem sikerült – de ez már csak idő kérdése – a fiatalt, aki azt mondta a felvétel elején: „Ki fél a koronavírustól? Ne érintsük meg a szánkat?”

Majd egy egész polcsoron végighúzza a nyelvét.

Alapvetően is undortó, most aztán meg még a szokásosnál is veszélyesebb, amit csinált. A videót a vt.co szerint az Antifa People Watch APW osztotta meg, legalábbis az ő megosztásuk után vált igazán sokak által látottá, jelenleg 2,6 millió megnézésnél tart, de ez elég meredeken növekedik.

A videót sokan lájkolták és újraosztották a videót, köztük az egyik azt írta, hogy csak azért, hogy „virálissá váljon, és elkapják” a fiút. Újraosztotta a brit újságíró/tévés személyiség, Piers Morgan is, aki még erősebb szavakat használt:

Találják meg, tartóztassák le, zárják börtönbe és tagadjanak meg tőle minden egészségügyi ellátást, ha elkapja a vírust. Majd meglátjuk, hogy milyen vicces lesz ez a kis undorító pöcs, ha összeomlik a légzése és nem kap levegőt.

A videó valószínűleg az Egyesült Államokban készült és eredetileg a Snapchatre került fel. Az APW az egyik követőjüktől kapta a Facebookon.