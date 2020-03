A szüleivel együtt él karanténban alatt a színész, kénytelen volt szexjelenetet nézni velük

Dan Ahdoot, komikus, színész (esetleg a Csajos hármas Rubyjaként lehet valakinek ismerős) a szüleivel együtt helyezte magát karanténba. A karantén persze cseppet sem kellemes, vagyis sok szempontból lehet kellemetlen, főleg ha másokkal vagyunk, egy idő után egymás agyára mehetünk, a gyerekekkel is nehéz mit kezdeni a hosszú bezártság alatt.

Azt nem tudjuk Ahdootra panaszkodnak-e szülei, az viszont bizonyos, hogy nem nagyon zavartatják magukat. A színész egy olyan videót posztolt, ahogy a tévében egy szexjelenet megy, aztán Ahdoot elfordítja a kamerát, és az látszik, ahogy anyja és apja nagy beleéléssel nézi a képernyőt. Majd a színész megmutatja magát is, hát, nincs elragadtatva.

– írta a videója mellé.

Me quarantined with my parents watching sex scenes. Take me now, COVID. #QuaratineLife pic.twitter.com/hDgNE0oqKL

— Dan Ahdoot (@standupdan) March 21, 2020