Gyakori, de nem veszélytelen betegség az aranyér

Bármilyen időpontban, bármilyen csatornán is nézzünk végig egy reklámblokkot, szinte biztos, hogy látunk legalább egy aranyérkenőcs-hirdetést. Az aranyeres megbetegedés ugyanis annyira elterjedt, hogy népbetegségnek számít: a statisztikák szerint a fejlett országok felnőtt lakosságának több mint fele érintett lehet. Mégis, amikor először jelentkeznek a tünetek, sokan pánikba esnek.

Az aranyér a végbél nyálkahártyája alatt húzódó érköteg. Aranyeres betegségről akkor beszélünk, ha ezt az érköteget rögzítő kötőszövet megnyúlik, az érhálózat kitágul, az aranyeres párna pedig lecsúszik, előesik a végbélcsatornából. Az első tünetek a végbéltáji, erős viszketés, fájdalom, illetve duzzanat, csomó megjelenése a végbél környékén, a fájdalmas székelés, esetleg vérzés, továbbá a nyálkás, véres széklet.

Akiknél először jelentkezik a betegség, főleg a vérzés láttán szoktak pánikba esni, különösen, ha első ijedtségükben a Google segítségével néznek utána a tüneteiknek, mivel ugyanezek vastag- és végbélrákra is utalhatnak. A pániknak azonban aranyeres, és daganatos megbetegedések esetében sincs semmi értelme. Helyette a panaszokkal minél előbb orvoshoz kell fordulni, aki megállapítja, mi is húzódik pontosan a tünetek hátterében, majd felvázolja a betegség kezelésének, illetve gyógyításának lehetőségeit.

Az aranyérbetegségnek két fő típusa van, a belső, illetve a külső aranyér. A külső aranyér a végbélnyílás környékén okoz kényelmetlen, viszkető, fájdalmas érzést. Általában vékony bőrréteg fedi, ezért kevésbé hajlamos vérezni, mint a belső aranyér.

A belső aranyér a végbélnyílás felett, a végbélben helyezkedik el, és sokáig egyáltalán nem okoz fájdalmat, a jelenlétére csak a székleten vagy a vécépapíron észlelt kis mennyiségű, friss vér utal. Székrekedés vagy nehéz székelés esetén az erőlködés miatt a belső aranyeres csomó, valamint a nyálkahártya kifordulhat a végbélnyíláson. Ezt előreesett aranyérnek nevezzük, ami már komolyabb problémákat okozhat.

A belső aranyeres betegségnek súlyossága, előrehaladottsága alapján négy stádiumát különböztetjük meg.

stádium: megduzzadt, megnagyobbodott aranyér, ami még nem okoz fájdalmat; meglétét enyhe, élénkpiros színű vér megjelenése jelzi. stádium: az aranyeres csomó erőlködés hatására, székelés közben vérzik és kifordul a helyéről, de aztán magától visszahúzódik. stádium: a vérző, kiforduló aranyeres csomó már nem húzódik vissza önmagától, de kézzel, óvatosan még visszahelyezhető. stádium: az aranyeres csomó kifordultsága állandósul, már kézzel sem helyezhető vissza a végbélbe.

A külső, illetve a belső aranyeres betegségek első két stádiumáról elmondható, hogy komolyabb beavatkozás nélkül, recept nélkül kapható készítményekkel is kezelhetők. A harmadik és negyedik stádiumú, belső aranyeres betegség esetén azonban már műtétre van szükség. Fontos proktológus szakorvoshoz fordulni ilyenkor, és akár már enyhébb aranyeres panaszokkal is, különösen, ha a tünetek nem javulnak megfelelően az időben megkezdett kezelés ellenére sem. Egyrészt azért, mert az idő előrehaladtával a betegség súlyosbodhat, márpedig minél súlyosabb, annál nehezebb lesz a kezelés is. Másrészt pedig előfordulhat, hogy az aranyérre utaló tünetek hátterében valójában sokkal komolyabb betegség áll, úgyhogy a legjobb mindennek alaposan a végére járni.

Kiemelt kép: GettyImages

