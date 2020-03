Fontos életmódváltási tanácsok, ha szeretnéd elkerülni az aranyér lehetőségét

Az aranyér esetében az a legjobb, ha a betegség ki sem alakul. A megelőzés érdekében érdemes megfogadni pár tanácsot.

Kétségtelenül az aranyér az egyik olyan megbetegedés, ami kortól és nemtől függetlenül a leginkább képes megkeseríteni az életünket. Ebben a témában tényleg a legjobb, amit tehetünk, hogy már a kialakulását is megpróbáljuk elkerülni, hogy még csak véletlenül se kelljen megismerkedni a betegség fájdalmas velejáróival. Az aranyér kialakulását nagyon sok minden befolyásolhatja a sportolási szokásoktól kezdve a táplálkozáson át a genetikáig, így nincs is személyre szabott ellenszer. Ha viszont tudatosan figyelünk az életmódunkra, minimalizálhatjuk az aranyér kialakulásának kockázatát.

A legfontosabb egyértelműen a helyes táplálkozás. A rendszeres széklethez elengedhetetlen a magas rosttartalmú ételek fogyasztása, melyek amellett, hogy finomak, az emésztés sebességéért is felelnek, fogyasztásukkal megakadályozhatjuk a székrekedés kialakulását, ami sokszor kéz a kézben jár az aranyérrel. Ilyen élelmiszerek a teljes kiőrlésű gabonafélék, a lenmag, a füge, a szilva, vagy a barack. Ezekkel ellentétben léteznek székletfogó élelmiszerek is, mint például a banán, vagy a csokoládé, ezeket igyekezzünk mértékkel fogyasztani.

Ha a táplálkozásunk rendben van, az már fél siker, de azzal is megkönnyíthetjük a dolgunkat, ha figyelünk a rendszeres testmozgásra. Ilyenkor az egész testünk megmozdul, ami jótékony hatással van a bélműködésre is, nem is beszélve arról, hogy a sportolás rendszerint együtt jár az intenzív folyadékpótlással, ami szintén fontos az aranyér megelőzése szempontjából. Erre akkor is érdemes odafigyelni, ha a testmozgást esetleg nem tudjuk a mindennapokba rendszeresen beiktatni. Mindezek mellett értelemszerűen nagyon fontos a higiénia, hiszen mint bármely más esetben, alapos fertőtlenítéssel itt is nagyobb eséllyel kerülhetjük el a fertőzések kialakulását.

Sokszor problémát szokott okozni az is, hogy sokan szembeszállnak a saját szervezetükkel, erőszakosan ellenállva a sürgető kényszernek. Ez az egyik legrosszabb dolog, amit tehetünk, ilyenkor ugyanis a kelleténél nagyobb nyomás helyeződik a záróizmokra, ami ismét csak kockáztatja a székrekedés kialakulását. Ha tehát úgy érezzük, itt az idő, akkor a lehető leghamarabb menjünk el vécére!

