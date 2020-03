A türelmetlenség ára: bomba alak helyett aranyér (x)

Iza a hosszú tél alatt felszedett pár kilót. Tavasszal azonnal meg akart szabadulni tőle, ezért folyton a konditeremben sanyargatta magát. A túlzásba vitt súlyemelésnek meg is lett a negatív következménye...

„Télen kicsit elhanyagoltam magam. A jótékony pulcsik, kardigánok eltakarták az itt-ott megjelenő hurķákat. Tudtam, hogy tennem kéne ellene, ám mindig halogattam, hogy diétázni, vagy sportolni kezdjek. Perfekcionista alkat vagyok, ha lehet, mindig a tökéletességre törekszem, ezért igencsak elkeserített, amikor megláttam magamat a tavaszi ruháimban. A látvány korántsem volt tökéletes. Azonnal tennem kellett valamit. Megújítottam a kondibérletemet és nagy erőkkel – így utólag úgy mondanám, ész nélkül – edzeni kezdtem. A fokozatosság nem az én stílusom, ezért rögtön a lehető legnagyobb súlyokkal sanyargattam magam. Újra bomba alakot akartam, minél hamarabb el akartam tüntetni a télen lerakódott zsírpárnákat. A türelmetlenségemért fájdalmas árat fizettem.

Azt éreztem, hogy fáj a hátsó felem. Nem a farizmaimra gondolok, hanem inkább a bemeneti nyílásra. Nemcsak fájt, hanem folyton viszketett is. Ezt rettentő cikinek találtam: szánalmasnak éreztem, ha egy nő folyton vakarózik, és éppen ott…! A vécézés pedig maga volt a pokol, nem kívánom senkinek. Végül az egyik barátnőmet avattam be a titkomba, aki megnyugtatásomra közölte velem, hogy neki is volt már aranyere. Azt mondta, nincs ebben semmi ciki, és nyavalygás helyett inkább vegyek Proktis-M végbélkúpot, ami belülről, és Proktis-M plus végbélkenőcsöt, ami a végbélnyílás környékén csökkenti a kellemetlen tüneteket. A Proktis-M hialuronsavat tartalmaz, aminek külön örültem, hiszen az összes arckrémem hialuronsav-tartalmú, és sokat olvastam róla, hogy tudjam, ez az anyag milyen jót tesz a bőrnek. Gyorsan elszaladtam a patikába és vettem kúpot meg kenőcsöt is. A Proktis-M termékcsalád segítette a gyógyulást, regenerálta a szöveteket, és csökkentette a gyulladást. Így kis idő elteltével már éreztem a jótékony hatásukat, a tünetek enyhültek, és én sokkal jobban éreztem magam.