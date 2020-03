A tragikus szaunázás óta folyamatosan posztol az orosz influenszer

A nő gyógyszerész végzettségű; korábban kísérleteztek a szárazjéggel is.

Az orosz közvéleményt élénken foglalkoztatja a moszkvai fürdőben történt tragédia. Megírtuk, hogy február 28-án három ember fulladásos halálával végződött egy orosz Instagram-sztár születésnapi bulija, miután szárazjeget öntöttek egy medencébe.

A kommentelők azóta megszállták Katyerina Gyigyenko Instagramját, hogy véleményt nyilvánítsanak a történtekről. A legtöbben arra a bizarr összefüggésre mutattak rá, hogy olyasvalakinek a születésnapján történt a tragédia, aki gyógyszerekkel kapcsolatos információra építi a másfél millió ember által követett Insta-oldalát: „a patikus blogger” arról posztolt a rajongóknak, hogy hogyan spórolhatnak a gyógyszereken, gyógykészítményeken, de ezek szerint a szárazjég hatásairól fogalma sem volt.

Ismét meggyőződtem a bloggerek sötétségéről. Mindent megtanítanak, mindenből kigyógyítanak, de akkora az agyuk, mint három borsószem

– ilyen és ehhez hasonló kommentek lepték el az influenszer bejegyzéseit; miközben többen a nő védelmére is keltek, mondván egy ilyen szörnyű veszteség után nem szabadna negatív hozzászólásokkal illetni.

Az influenszer már a kórházból jelentkezett egy videóval, épp amikor a férjét próbálták újraéleszteni; a tragédia másnapján Instagram-sztoriban számolt be lelkiállapotáról, azt kérte követőitől, ajánljanak neki jó pszichológust, és elmondta azt is, fogalma sincs, hogyan mondja el gyerekeinek, hogy az apjuk meghalt. Este újra jelentkezett, hogy időközben már három szakemberrel is beszélt, és már „sokkal jobban van”.

Gyigyenko azóta tévéshowban is válaszolt a kérdésekre, és már ismertette a közvéleménnyel férje végakaratát: Valentyin korábban úgy nyilatkozott, hogy ne legyen temetése, hamvait szórják szét egy mezőn.

A tragédia óta kiderült az is, hogy a szaunában dolgozók figyelmeztették Valentyint, hogy súlyos következményei lehetnek, ha ekkora mennyiségben akarják alkalmazni a szárazjeget. A közösségi oldalak tanúsága szerint a férfi és az influenszer feleség kísérleteket folytatott szárazjéggel.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Я Катя, аптечный РЕВИЗОРРО (@didenko.katerina) által megosztott bejegyzés, Nov 18., 2019, időpont: 12:06 (PST időzóna szerint)

Valentyin Gyigyenko 32 éves volt.

Az alábbi videón látható néhány pillanat a tragikus estéről – többek között a szárazjég alkalmazásáról is – később pedig az ünnepelt sírva mesél a három halálesetről.