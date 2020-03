A HUGO BOSS megpróbálta megszívatni Hugo Boss-t, de végül a HUGO BOSS húzta a rövidebbet

A HUGO BOSS nevű divatóriás az utóbbi időben rászállt azokra a kisvállalkozásokra és szervezetekre, akik valamilyen módon használják a „boss” kifejezést. Erről ír Twitter-posztjában a brit komikus, Joey Lycett, aki ezért ünnepélyesen megváltoztatta a nevét, igen, kitaláltátok, Hugo Boss-ra.

It’s clear that @HUGOBOSS HATES people using their name. Unfortunately for them this week I legally changed my name by deed poll and I am now officially known as Hugo Boss. All future statements from me are not from Joe Lycett but from Hugo Boss. Enjoy. (2/2) pic.twitter.com/IlDoCrfmaO

— Hugo Boss (@joelycett) March 1, 2020