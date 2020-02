Újra találkoztak egymással a Tuti gimi sztárjai 8 évvel a sorozat fináléja után

Újabb emlékeztető, hogy mennyire telik az a rohadt idő.

Ha a megfelelő időben voltál tinédzser, akkor a Tuti gimi (eredeti címén One Tree Hill) című tinidráma valószínűleg meghatározó popkultúrális mérföldköve volt a kamaszkorodnak. A kilenc évadot megélt sorozat fináléja április 4-én lesz 8 éves, és bár időről-időre a sorozat főszereplői találkoztak egymással, de ennyi szereplőt egyszerre nem sikerült azóta egy képre terelni, mint egy most hétvégén tartott közönségtalálkozón. Ott volt a sorozat Nathanje, Timje, Lucas-sza, Peytonja, Skills-je, Mouth-ja, Jimmy-je, Karenje, Keith-je, sőt, még Jenny is, Jake lánya az első évadból, aki idő közben felcseperedett. Mindössze Sophia Bush és Bethany Joy Lenz hiányzott, előbbi egy szelfit küldött a többieknek, utóbbi pedig kommentben fejezte ki a sajnálatát, hogy nem tudott elmenni.

Kiemelt kép: Instagram / @hilarieburton