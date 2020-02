„Ártok-e magamnak az anális örömökkel?”

Párkapcsolati és szexuális tanácsadással foglalkozó szakember válaszol újabb kérdésre, ritka, ha valaki az anális szexről érdeklődik, holott ez is sokaknál a szexuális élet szerves része. Pontos információkat osztunk meg ezzel kapcsolatban, és ha neked is van kérdésed a szexuális életeddel, szexszel kapcsolatos gondjaid vannak, akkor várjuk szeretettel a leveled a timea.sereg@24.hu email címre.

31 éves férfi vagyok, kamaszkorom óta önkielégítek, és análisan is csinálom. Van egy 20 cm hosszú és 5 cm vastag dildóm, azzal szoktam magam kényeztetni, majdnem minden nap. Az lenne a kérdés hogy ezzel ártok-e magamnak.

Az olvasói levelet Imrétől kaptuk, természetesen az ő nevét is megváltoztattuk, ahogy mindenkiét. Az anális szex az utóbbi évtizedekben gyűrűzött be a hálószobába, elővigyázatossággal és rendszeres orvosi vizsgálattal megelőzhető a komolyabb baj.

Az anális szexuális ingereknél a higiénia a legfontosabb

Az anális izgatás a férfiaknál kifejezetten a prosztata ingerléséről szól, könyvekben, magazinokban gyakran úgy írnak a prosztata ingerléséről, mint a férfiak G-pontjáról. Az újdonság a szexben gyakori vágy lehet, ennek egyik eszközévé válhat a prosztatamasszázs, amit akár önkielégítéshez vagy szexuális együttléthez is lehet próbálgatni. Olvasónk önállóan talált rá erre és élvezi, a kérdése pedig kifejezetten arra vonatkozik, hogy mennyire kártékony mindez. Akkor lehet ártalmas, ha nem megfelelő a test felkészítése és ha a higiéniai szabályokat nem tartja be valaki. A végbélnyílásnak nemcsak kint, hanem belül is van egy zárórendszere, tehát két olyan kapun kell áthatolni, ami fájdalommal járhat együtt. Ahhoz, hogy a behatolással járó fájdalom mérséklődjön, a terület izgatása simogatásokkal, síkosítóval, olajokkal fontos lehet.

Az ánusznak nem a szexuális cselekvés a rendeltetésszerű használata, hanem más, éppen ezért nincs a területen olyan váladék, ami segítené a behatolást. Ezt a fertőzések miatt fontos tudni, mert ha nincs természetes síkosság, akkor a végbél ezen szakaszán a bőrfelület megrepedezhet és olyan apró sebeket is lehet okozni, ami később komoly betegségek melegágya lehet.

Ezeken az apró sebeken keresztül a végbélnyíláson át távozó székletben található baktériumok bejuthatnak akár a véráramba is. Nem azonnal, de évekkel később még akár sipolyok, gyulladásos bélbetegségek, bőrkinövések is megjelenhetnek.

Olvasónk dildóval önkielégít análisan, ha ezt az eszközt rendszeresen tisztítja, használat előtt és után melegvízzel és szappannal, vagy a szexshopokban kapható, a dildó anyagának megfelelő tisztítóspray-vel, akkor máris sokat tett a saját egészségéért. Hőtől, fénytől távol kell tartani, ha az eredeti dobozához volt valamilyen tartó, akkor abban érdemes tárolni a következő használatig. A körmök, kezek tisztasága, ápoltsága szintén igen fontos az anális szexnél (és mindenféle szexnél is), és az sem árt, ha a maszturbálás helyszínét is tisztán tartja olvasónk. Ha lehet, akkor ne ugyanott csinálja, ahol a macska is alszik, ne azon a takarón, kanapén, satöbbi. A rendszeres orvosi vizsgálat minden életkorban javasolt, minimum évente érdemes megnézetni egy urológussal, minden rendben van-e a prosztatával és a végbélnyílással.

A prosztata masszázsa, simogatása fokozott körültekintést igényel, azoknak a férfiak, akik ezt kipróbálják, biztos, hogy egész más élményben lesz részük, mint korábban volt. Arra azonban ügyelni kellene, hogy mivel az orgazmus folyamata tanult, reflexszerű, könnyen kialakulhat az, hogy idővel csak és kizárólag úgy lesz képes valaki megélni a testi-lelki kielégülést. Partnerrel nehezebb lesz mindezt megélni, de nem lehetetlen. Bárki, aki úgy látja, hogy szexuális helyzetben nehezebben megy, mint önkielégítéssel, érdemes egy kisebb szünetet tartani a maszturbálásban és inkább a partnerrel való örömökre koncentráljon, arra, hogy mi esik jó, amikor együtt vannak.

