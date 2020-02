Kezet nyújtott az orangután a férfinek, hogy kisegítse a folyóból

Borneón fényképezte le egy amatőr fotós, ahogy egy orangután a partról előredől és kezet nyújt egy férfinek, hogy kisegítse a folyóból.

A fotós, Anil Prabhakar a barátaival volt ott a természetvédelmi területen elhelyezkedő erdőben, mikor lencse végre kapta a jelenetet.

A férfi visszautasította a segítséget – írta a Daily Mail.

– mesélte Prabhakar.

An #orangutan tries to lend a helping hand to a man searching for the #animals' sworn enemies – #snakes🐒🐍 .

Anil Prabhakar was out trekking with his friends while on safari when he spotted the man – who works as part of the protective project – in the river. pic.twitter.com/mmlQ4YTPWH

— SWNS.com (@SWNS) February 7, 2020