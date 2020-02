Mit szólna, ha egy pizzás gyémántgyűrűvel kérnék meg a kezét?

A Domino’s idén végre egy platformra hozza a pizzát és a szerelmet. A pizzérialánc ausztrál részlege készítetett egy egyedi, 9 ezer amerikai dollárt (kb. 2,75 millió forintot) érő eljegyzési gyűrűt – írja a Fox News amerikai hírcsatorna.

A nem mindennapi ékszerrel egy szerencsés kérheti majd meg a szerelme kezét, feltéve, ha vállalja, hogy a meghitt pillanat a lehető legszélesebb nyilvánosság előtt zajlik majd. A lány- (vagy legény) kérésnek valahogyan kapcsolódnia kell a pizzához. Ha megvan az ötlet, egy fél perces videóban kell meggyőzni a Domino’s zsűrijét arról, hogy az a legjobb.

A Domino’s csak egyetlen dolgot kötött ki: a gyűrűt nem lehet belesütni egy pizzába, mert csúnya sérülés lehet a vége, ha valaki véletlenül ráharap.

Does someone have a ‘pizza’ your heart? We’re giving one lucky pizza lover the chance to pop the question with this diamond pizza slice engagement ring! https://t.co/QmHvP84I8I #pizza #engagementring pic.twitter.com/tG4G5DdwNc

— Domino’s Australia (@Dominos_AU) February 3, 2020