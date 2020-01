Aki egyszer elkezd kovászos kenyeret sütni, az onnantól kezdve nem vesz több kenyeret a boltban – mondja Gabi, a KovászLabor nevű Facebook-csoport alapítója. A Brancs mostani adásában egy szigorúan szakmai alapon működő közösséget mutatunk be, aminek tagjai megszállott kenyérsütők, pontosabban kizárólag kovásszal készülő kenyeret tesznek a péklapátra. Tagjai között vannak hobbi sütők, és Dél-Angliában kézműves pékséget üzemeltetők is. Videónkban azt is megmutatjuk, hogy miben különbözik a boltokban kapható, hagyományos eljárással, élesztővel készült kenyértől az egészségesebb kovászos kenyér.