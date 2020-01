A KISS magyar származású frontembere rengeteg embert kiakasztott reggelijével

De sokan meg támogatásukról biztosították.

Nem is tudjuk, hogy kezdjük:

ez maradt az utolsó, amivel meg tud minket hökkenteni egy KISS-tag;

miért kellett erre 30 évet várn;

miért mutatta meg ezt Simmons?

Ugyanis az alábbiak Gene Simmonsról, a KISS magyar származású frontemberéről fog szólni. Még január 2-án rakott ki egy Twitter-posztot, amiben azt mutatja meg, hogy a reggelije nemcsak tej és gabonapehely, pontosabban kétféle gabonapehely, hanem rak bele jégkockát is.

Anyone else put ice cubes in their cereal? pic.twitter.com/lfvZr5lBjk — Gene Simmons (@genesimmons) January 2, 2020

A kommentelők, legalábbis egy részük, nem volt elájulva Simmons szokásától.

Tönkretetted az évemet

– írta a Mirror szerint az egyikőjük, míg mások ilyen messze nem merészkedtek, de például egy twitterező arról ír, hogy akkor már érdemesebb lenne a tejet lefagyasztani, mert így vizes lesz a tej, ami nem túl jó. Más szerint meg elég lenne, ha be lenne hűtve a tej. Még az énekes fia is, Nick Simmons is azt írta

30 év, 30 éve nézem azt, ahogy ezt csinálja. Ez az én életem.

De nem mindenki van a KISS-tag gyakorlata ellen, sőt. Egy hozzászóló, bizonyos Scott arról ír, hogy ő 35 éve tesz ugyanígy.

I'm an actual person and I've been doing it for 35 years. — Scott Simpson (@NimblewNumbers) January 2, 2020

Simmons is megvédte később a saját szokását a TMZ-nek, és felhívta a figyelmet arra, hogy vannak fontosabb dolgok is a világon, mint az ő étkezési szokásai miatt aggódni.

Kiemelt kép: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images