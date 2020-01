A Kiss frontemberének müzlije sokkolta az internetet

Létezik ember rajta kívül, aki így eszi?

Gene Simmons, a Kiss frontembere az utóbbi időkben leginkább szinte csak azért szerepelt a hírekben, mert éppen tahó volt, így amikor ma a Twitter legnépszerűbb témáit gyűjtő trending oldalán felbukkant a neve, jó eséllyel sokan arra gondoltak egyből, hogy már megint valami olyasmit csinált vagy mondott.

Perverz és pedofil viccekkel sokkolta a Kiss frontembere az újságírókat Gene Simmons levette az ingét, és szexista vicceket mondott a Foxnak, de egy életre kitiltották érte.

Aztán mindenki jól meglepődhetett, hogy a müzlije miatt beszél róla a fél Twitter. A rocklegenda ugyanis jégkockával szokta enni a müzlijét, ahogy azt fotón is mutatta, és megkérdezte a követőit, hogy más is így eszi-e.

Anyone else put ice cubes in their cereal? pic.twitter.com/lfvZr5lBjk — Gene Simmons (@genesimmons) 2020. január 2.

A válaszok közt rengeteg ember értetlenül állt előtte. Ha nem a hűtőben, akkor hol tartja a tejet? Miért nem hűti le szimplán csak a tejet? Persze akadtak bőven olyanok is, akik próbáltak viccből rátromfolni a müzlievési szokásaira.

Get on my level, Simmons. pic.twitter.com/q6le2yzzRd — Give Rosalía A Grammy Committee President (@theneedledrop) 2020. január 2.

Why don’t you start living in 2020 Gene. pic.twitter.com/1gkd16Gbxs — Anarcho-Bloombergist Ⓐ (@buckadef) 2020. január 2.

Kiemelt kép: Rune Hellestad – Corbis/Corbis, Getty Images