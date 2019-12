Értelmetlen képek, amik, reméljük, ebben a cikkben szerepelnek először és utoljára

Mindenhez és mindenre vannak stockfotók, olyan előre elkészített illusztrációk, amiket képügynökségeken keresztül lehet megvásárolni. Sok cikknél használunk ilyen képeket, mert valamilyen illusztráció kell, de eredendően nem mindegyik történethez van kép.

Stockfotó minden témával kapcsolatosan létezik. Ez egy alapvetés, vitatkozni nem érdemes vele.

Az lehet, hogy nem mindegyik a legjobb társítás az adott cikkhez, de hogy van olyan téma, amiről ne lenne, az kizárt. Sőt, olyan képek is vannak, amikről el sem tudjuk képzelni, hogy ki használja fel őket. Az, hogy ezekből egy összerakhatnánk egy gyűjtést, az az alábbi képről jutott eszünkbe. A címe: Fiú okádik a tányérra, miután megebédelt, egy segítő kézzel. Bár valójában inkább úgy tűnik, hogy kap egy tockost, amiért kissé megrágva kiköpte a brokkolit (?). Ki használ fel egy ilyen undorító képet egy cikkhez?

Folytassuk egy különösen erős versenyzővel: A kentaur találkozik a furcsa lóval a tengerparton. Össze volt zavarodva. Ez a címe. Könnyedén fel lehet használni bármikor, nyilván, bár azt nem tudjuk eldönteni, hogy a kentaur vagy a „furcsa ló” volt inkább összezavarodva a látványtól. Vagy mi, akik látjuk ezt a képet.

Maradjunk a furaállatos vonalon, már ha az előzőnél bármelyik fél is állat volt (ha csak félig is). Itt egy macska látható, ahogy a hátán ül az ágyban, előtte egy tálca, amin egy banánt helyeztek el. Egy banánt? Vagy egy kolbászt. Az a jó benne, hogy ha van egy cikkünk, ami egy olyan macskáról szól, amelyik az ágyban fekszik, akkor ezzel a képpel akkor is tudjuk illusztrálni, ha banánt eszik, és akkor is, ha kolbászt.

Folytassuk az identitászavaros képekkel. Itt egy csirkejelmezes valaki eszik rántott csirkét. Kimondottan jól jön a baromfi-kannibalizmusról szóló híreknél.

Az alábbi képen a Mikulás térdepel a pásztorok és a három királyok helyett a kisded Jézus előtt. Minden bizonnyal a különböző kultúrák karácsonyi szokásait állítja szembe, nem kevésbé zavarba ejtő módon.

Amúgy is jobb, ha békejobbot nyújtunk egymásnak, főleg így ünnepek idején. Ez a fotó kissé kakukktojás, ugyanis a „dead fish handshake”-nek van angolul értelme, így nevezik azt, ha valaki túl könnyedén, olyan sehogyan fog kezet. De azon kívül, hogy ezt a típusú kézfogást ábrázolják, nehezen tudunk elképzelni olyan lehetőséget, hogy más témájú cikkhez is jó lenne.

Térjünk is át inkább az erőszakra! Előbb megmutatjuk a Hófehérke modern változatának ábrázolását. Fekete ruhás nő, az egyik kezében almával, a másikban pisztollyal, utalva a bosszúra. Vagy ötletünk sincsen. Esetleg ahhoz a bűnügyi hírhez illene, aminek az lenne a címe: Párja kérte, hogy egyen egészségesen, de nem tette, így lelőtte.

Ismét egy fegyver, egy srác kezében, aki vagy a gyorséttermi koszt egészségtelenségére hívja fel a figyelmünket, vagy nem.

Érezzük, hogy az utóbbi két kép miatt mindenkiben felment a pumpa, úgyhogy hűtsük le magunkat, mint az alább látható extra laza nagymama, miután a karácsonyi Erzsébet-utalványt.

Ha már karácsonyi ajándék, a következő kép címe a leírás szerint „egy dagadt férfi csíntalan Mikulást játszik a sapkájában, miközben félmeztelen és megfogja a mellbimbóit, amitől vicces arcot vág. Ami egy érdekesen vicces ajándék egy feleségnek”. Hát persze.

Maradjunk a furcsa embereknél! Itt van egyből a Káposztanő, egy újabb remek illusztrációs lehetőség.

Aztán itt van az orvos, aki vagy bal lábbal ébredt fel, vagy nagyon másnaposan ment be dolgozni, de valamiért a szájára varrta a szilikon implantátumot. Ha csak egyszer is előfordulna ilyen a világban, ez lenne hozzá a tökéletes illusztráció.

A világvégét váró, játékbaba-fanatikus férfiak történeteihez is van kép, itt éppen egy gázmaszkot viselő férfi látható.

A világvége eljövetelekor pedig mind meghalunk (legalábbis ez a többségi vélemény), ezen belül lehet, hogy majd egy olyan kór söpör keresztül a világon, ahol az emberek talpa zsiráfmintás lesz. Szörnyű vég, de ehhez az is hozzátartozik, hogy ennek a képnek rengeteg változata van, mindenféle országzászlók jelennek meg a talpon felfestve, de van kavics- és kőmintázatú, és számtalan másik állatfaj külsejét mintázó talp is. Jöhet itt bármilyen világvége, lesz hozzá illusztráció.

Persze a világvégét sem nézhetjük tétlenül, itt például egy terhes nő fekve, fegyverrel védekezik támadói ellen. Teljesen racionális.

Ha a pisztolyos nő sem tudja megakadályozni a világvégét, eljöhet a macskák kora. Akik kint grilleznek majd, a kutyájuk meg csak hülye fejeket vág majd, hogy most mi ez a csere.

Őrült férfi szivarral és csirkével. Ez a címe a következő fotónak, bár az őrültet talán el is hagyhatták volna, valószínűleg anélkül is rájöttünk volna, ahogy arra is, hogy ez is egy remek kép arra, hogy soha az életben ne legyen felhasználva. Hacsak nem ilyen válogatásokkor, na meg, ha éppen őrült mexikói kakasviadalokról van szó. Mert oda tökéletes.

Az előbbi csirkés őrület sehol nincs ahhoz, ami a következő képen láthatunk. Egy nőt, arcán egy gigantikus csigával. Oké, ez kempingezés közben nem elképzelhetetlen, de hogy ennek valaki örüljön is, ahogy a képen látható nő teszi?

Így az ünnepekkor a vége felé csak mutatunk még egy karácsonyi képet. Boldog család és karácsony a címe, bár a földön ülő srác nem tűnik maradéktalanul boldognak.

Végül pedig egy kép, ami tökéletesen leírja, hogyan érezzük most magunkat. Nézzenek csak rá csóró macska pofájára.

Kiemelt kép: iStock