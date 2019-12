Mutatjuk a legluxibb karácsonyi ajándékokat, amikre még gondolni sincs pénzed

Újra itt a karácsony, amit lehet gyűlölni vagy imádni, de tény: az év ezen időszakában hajlamosak vagyunk mélyebben a pénztárcánkba nyúlni, mint máskor, hogy örömet szerezzünk a szeretteinknek. Azt mind tudjuk, ilyenkor milyen lehetőségei vannak az átlagembernek, ezért mi annak jártunk utána, mi mozgathatja meg a szupergazdagok fantáziáját, ha ajándékozásról van szó.

Mindenekelőtt érdemes tisztázni, hogy a gazdagság és úgy általában a jólét fogalma elég relatív. Társadalmi rétegenként változik, ki mit tart kiemelkedő színvonalú életvitelnek, ezért aztán az ünnepek kapcsán sem jelenthetjük ki egyértelműen egy-egy ajándékról, hogy a luxus szimbóluma lenne. Gondoljunk csak bele: ilyenkor a magyar háztartásokban repkednek a jóval százezer forint feletti, felsőkategóriás mobilok vagy játékkonzolok, de azt azért mégsem állítanánk, hogy ezek a családok elképesztő jómódban élnének egész évben.

Az igazán szupergazdagok szintje teljesen máshol kezdődik, a mi szemünkkel nézve az ő ajándékaik sokszor már majdnem elérik a pénzégetés szintjét.

Bár ez elsőre elég erősen hangzik, de összeállítottunk egy listát, ami azt bizonyítja, hogy tényleg létezik az a szint, amire már nincs jobb szó, mint az őrület. A válogatásunk szándékosan nem órákról, festményekről vagy sportautókról szól, hanem elsősorban élvezeti cikkekről, amelyek az idő múlásával elfogynak, elavulnak, esetleg elhasználják vagy megeszik őket.

Egy iPhone, csak kicsit másképp

Az Apple telefonja az egyik legdrágább készülék a piacon, Magyarországon az iPhone 11 indulóára 289 ezer forint, míg az iPhone 11 Pro 399 ezer forintnál kezdődik. Összehasonlításképp a KSH adatai szerint egy átlag budapesti lakos havi nettó, azaz adózás utáni keresete nagyjából 300 ezer forint. Az alap készülékek tehát legalább annyiba kerülnek, mint egyhavi fizetésünk, de ha kicsit erősebb konstrukciót szeretnénk, akkor az 100 ezerrel többe fog kerülni. Akárhogy is, az iPhone nem olcsó mulatság, de a szupergazdagok aligha jönnek lázba egy egyszerű telefontól, amit ma már minden középvezető meg tud venni a lányának karácsonyra.

Az „olcsó iPhone” problémájára kínál megoldást egy orosz cég, a Caviar, amely kicsit felturbózza az Apple készülékét, méghozzá úgy, hogy az tényleg csak a leggazdagabbaknak legyen elérhető: nem egyszerűen személyre szabják a telefonokat, hanem ha kell, akkor az egész készüléket szó szerint aranyba öntik, vagy gyémánttal rakják ki, a határ a csillagos ég. Egy ilyen termékhez természetesen megfelelő csomagolás és eredetiséget igazoló dokumentumok is járnak, mintha egy luxusórát venne az ember.

A különbség az, hogy ezek a készülékek nem fognak hosszú évtizedek múlva is milliókat érni, mivel a nemesfém tokban működő technológia 4–5 év alatt teljesen elavul.

Ennek ellenére nem úgy tűnik, hogy a cég sikertelen lenne, mivel évről évre újabb és újabb termékeket dobnak piacra. A cég egyik legdurvább kollekciója jelenleg a Superior, ami háromféle modellből áll. A felturbózott iPhone 11-esek között van olyan, ami a híres Muhammad Ali–Joe Frazier párharc előtt tiszteleg, méghozzá úgy, hogy a telefon hátlapjába egy-egy darab szövetet építettek be. Ezek a bokszolók ruháiból származnak, amit valamelyik gála során viseltek. Az Ali–Frazier telefon ára majdnem 14 ezer dollár, vagyis átszámítva mintegy 4,2 millió forint.

A Superior leginkább autentikus és érdekes módon legolcsóbb darabja egyértelműen a Jobs telefon, ami nemcsak azért érdekes, mert egy új iPhone úgy van átépítve, hogy az hasonlítson a legelső készülékre, hanem ez is tartalmaz egy kis extrát. Ez az extra Steve Jobs garbója, vagyis abból egy kis darab, amit a Caviar szándékosan az Apple logó alá rakott. A garbót Jobs egy eseményen viselte, a vállalat egy árverésen jutott hozzá. Üröm lehet az örömben, hogy a ruhadarabot Jobs nem egy Apple-rendezvényen vette fel, hanem egy olyan prezentáción, amikor a NEXT nevű céget vezette. Ez volt az a vállalkozás, amit Jobs azután futtatott fel, hogy kirúgták az Apple-től. Akárhogy is, a különleges iPhone-t 6700 dollárért, vagyis kis híján 2 millió forintért árulják.

A kollekció második legdrágább darabja pedig nem máshoz kötődik, mint minden idők legismertebb és legnagyobb hatású zenekarához, a Beatleshez. A Caviar szintén egy aukción szerezte meg a liverpooli banda tagjainak ruházatait, ezeket felszabdalták, és beépítették a telefonjaikba. A Beatles-kiadás hátulján négy kis szövet látható, a hitelesítő dokumentumok szerint ezek az anyagok John Lennon, Paul McCartney, George Harrison és Ringo Starr ruházataihoz tartoztak. A Cavier modifikált modellje így a popkultúra egyik legjelentősebb telefonjává vált, ennek megfelelően meg is kérik az árát, nagyjából annyiba kerül, mint az Ali–Frazier modell: több mint 12 ezer dollárért, vagyis 3,5 millió forintért szerezhetjük meg.

És ez még csak a kezdet, hiszen a fent említett ár a lehető legolcsóbb verzióra vonatkozik, vagyis lehet nagyobb memóriával is kérni a készüléket, ráadásul akad belőlük sima Pro vagy Pro Max verzió is.

Egy kis kence, hogy örökre szépek legyünk

Karácsonykor elég sokan ajándékoznak szépségipari termékeket, ami végső soron érthető is. Télen hamarabb kiszárad a bőrünk, sokáig nem ér minket napfény, ráadásul hajlamosak vagyunk olajosabb ételeket is enni, ami semmiképp nem tesz jót a bőrünknek. Az öregedésgátlók és kozmetikai eszközök általában véve elég drágák, a témáról itt írtunk korábban:

A Business Insider nevű, amerikai üzleti lap videójából kiderül, hogy a nagyon drága szerek alapvetően nem különböznek sokban az olcsóbb verzióktól, leginkább a nevet és a luxus státuszt fizetik ki a vásárlók, holott a krémek nagy része ugyanazokból az alapanyagokból áll, vagyis vízből, glicerinből, savakból, olajokból és vitaminokból.

A szépségipar méregdrága kencéi ennek ellenére nagyon kelendőek, egyesek brutális összegeket képesek kiadni egy alig 40 milliliteres üvegcséért. A piac egyik legdrágább terméke a párizsi Guerlain cég Orchidée Impériale Black nevű négyhetes bőrregeneráló készítménye. A kezelés négy tubusból áll, hetenként egy tubusnyi krémet kell az arcunkba masszíroznunk. A szer azt ígéri, hogy a bőrünk szó szerint újjászületik. Meg is kérik az árát, a leírás szerint a különleges hatóanyagokkal működő szer nem kevesebb mint 1500 dollárba, vagyis közel 450 ezer forintba kerül.

Aki esetleg úgy dönt, hogy nem szeretne minden héten tubusokkal vesződni és számolgatni, hogy mikor melyik jön, annak itt a Synactif nevű készítmény, ami egy általános hidratáló és öregedésgátló krém. Ennek az ára összességében magasabb, mint az előbb említett négyhetes kezelésnek, mivel egy 40 milliliteres kis dobozt kereken ezer dollárért, átszámítva 300 ezer forintért adnak.

Habzsi-dőzsi

Az ünnepi vacsora az egyik legfontosabb része a karácsonynak, az év ezen szakaszában fogyasztjuk a legtöbb ételt, ráadásul próbálunk figyelni a minőségre is. Ma már sok helyen lehet kapni a világ egyik legdrágább húsának számító wagyu-t, így az már nem nagy teljesítmény, ha be tudunk szerezni egy kilót ebből a fajtából. Az igazán tehetőseknél úgynevezett vintage steak kerül az ünnepi asztalra: ezek a húsok extra hosszú ideig, speciális szellőzőrendszerrel ellátott, enyhén hűtött szobákban érlelődnek, hogy az ízük még jobb és karakteresebb legyen. Az efféle húsok alapára is meglehetősen drága, de az évtizedes érlelés még borsosabbá (nem úgy) teszi őket. Alexandre Polmarddal, a vintage húsok szakértőjével évekkel ezelőtt készített anyagot a Forbes, ebből kiderül, hogy a világon alig több mint száz, 1998 és 2009 között elrakott hús van. Az ebből készült steakek 2300 dollárba, azaz majdnem 690 ezer forintba kerülnek.

Az igazán jó vacsora után jöhet egy pohár ital, amivel megalapozzuk az este hangulatát. Sokan ekkor hajlamosak alkoholra is többet költeni, mint az év más időszakában. Azt hihetnénk, hogy ebben a témában nem lehet egy bizonyos árat átlépni. Nos, aki így gondolja, téved. Nem venné ki túl jól magát, ha a drága marhát egy olcsó whiskyvel öblítenénk le, ezért érdemes körülnézni a bevásárlóközpontok polcain, hátha akad valahol egy üveggel (nem akad) a világ egyik legdrágább italából, a skót Macallanből.

A Macallan arról híres, hogy a márka jelenleg is birtokolja a legdrágább whisky címet, egy üveg 60 éves Macallan 1,45 millió brit fontért, vagyis 570 millió forintért kelt el.

Ennek a palacknak az a különlegessége, ahogy abban az évben, amikor desztillálták, 263 hordóból összesen 40 hasonló whisky készült, de mindössze csak 14 kapta meg a Fine and Rare jelzést, vagyis a finom és ritka címkét. Az eddigi rekordot egy hasonló Macallan tartotta, az a palack korábban 1,2 millió dollárért kelt el. Ha kicsit reálisabbak akarunk lenni, és nem szeretnénk licitálgatni, akkor rendelhetünk tőlük egy csupán 25 éves whisky-t, ennek az ára mindössze 1500 font (588 ezer forint), de ha nem akarunk garasoskodni, vehetünk egy üveggel a No.6 jelzésű szériából is, ez 3330 fontba (átszámítva 1,3 millió forintba) kerül.

Határ a csillagos ég, illetve az sem

Végül pedig jöjjön a legabszurdabb ajándékötlet, amit ha egyszer odaadunk valakinek, akkor azt a következő években nagyon nehéz lesz überelni. Az űrutazásról, egészen pontosan az űrturistáskodásról beszélünk, ami a hírek szerint 2020-ban valósággá válhat. A NASA nyáron kiadott egy közleményt, amely szerint megnyitották a civilek előtt a Nemzetközi Űrállomást (ISS), így gyakorlatilag úgy fogadhatják majd a turistákat, mint egy útszéli motel. A CNBC nyári információi szerint egy űrutazás ára 54 millió dollárba, vagyis átszámítva több mint 16 milliárd forintba kerül majd. Hogy ez mennyire nem is kiemelkedő összeg, jól mutatja, hogy a Forbes listája alapján

a tíz leggazdagabb magyar simán megengedhetne magának egy kiruccanást az űrbe, Föld körüli pályára állhatna többek között Mészáros Lőrinc, Csányi Sándor vagy Gattyán György is.