Danone Nutricia Mikulása beteg gyermekek ünnepét  varázsolta szebbé (x)

A Karácsony a szeretet és az ajándékozás ünnepe, azonban sok gyermeknek ebben az örömteli időszakban is a betegségével kell megküzdenie. Rájuk gondolt a Danone Nutricia, amikor a cég munkatársai már hagyománynak számító módon Mikulásnak és manóknak öltözve ajándékcsomagokat vittek a budapesti Démétér ház kis betegeinek. A karácsonyi édességekkel és apró ajándékokkal megrakott csomagokkal érkező dolgozókat nagy örömmel fogadták a gyerekek.

A Démétér Alapítvány által, a Szent László Kórház területén működtett ház lehetőséget biztosít a csontvelő-transzplantáción átesett kicsiknek arra, hogy a gyógyulás hosszú idejét családjukkal együtt, otthonos körülmények között tölthessék. Ebben az ideiglenes családi fészekben otthonos körülmények között tanulhatnak, játszhatnak, és együtt lehetnek szüleikkel, ami az őssejt-transzplantációra váró, illetve a transzplantáción átesett gyerekeknek fontos lelki támaszt jelent a gyógyulásukhoz.

A Danone csecsemő-, gyermektápszereket, valamint klinikai tápszereket forgalmazó részlegének dolgozói idén is Mikulásnak és karácsonyi manóknak öltözve vittek édességekkel és apró ajándékokkal megrakott mikuláscsomagokat a budapesti Démétér ház kis betegeinek. A dolgozók karácsonyi akciója már évek óta visszatérő pillanat a cég életében, így téve kicsit könnyebbé a beteg kisgyermekek lábadozását.

Emellett a Danone Magyarország a Magyar Élelmiszerbankkal és a Budapest Bike Maffiával is együttműködik az ünnepek alatt. A vállalat dolgozói süteményekből tartottak vásárt, melynek teljes bevétele az Élelmiszerbankhoz került, a megmaradt süteményeket pedig a BBM 4000 ember vacsorája nevű akciójára szállították el.

A Danone Nutricia vállalati kultúrájának fontos része a családok támogatása. A vállalat többször nyerte el a Családbarát munkahely címet. A díjazott program filozófiájának fő célja a családbarát munkahely megteremtése, olyan légkör és cégkultúra kialakítása, ahova a dolgozók szívesen járnak dolgozni és a munkát a magánélettel össze tudják egyeztetni.

„ A Danone Nutricia küldetése a kisgyermekek és az édesanyák helyes táplálása. Ez a küldetés és a kollégák iránti elkötelezettség hívta életre ezen divíziónk ’Stand by Families’ elnevezésű családbarát programját is, mely a kismamákon túl az egész család támogatására kiterjed”- nyilatkozta Gyergyói-Szabó Anita, a cég külső kommunikációs menedzsere. „ A program nagy hangsúlyt fektet a babák, kismamák és egészségügyi szempontból legyengült kollégák támogatására. Ennek a fontossága jelenik meg abban is, hogy a cég dolgozóinak közös segítsége éppen a Démétér Ház lakóihoz juthatott el.”