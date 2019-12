Tíz éven át tartotta otthon, fagyasztóban férje holttestét egy amerikai asszony

Különös bűncselekményre derült fény egy idős asszony halála után Utah államban. A rendőrség egyelőre a gyilkosság lehetőségét sem zárta ki.

Behatoltak a hatóságok egy idős házaspár otthonába november 22-én a Utah államban, Salt Lake Citytől délnyugatra fekvő Tooele-ben, miután a házban élőkkel napok óta nem tudtak kapcsolatba lépni. A házban holtan találták a 75 éves Jeanne Sourone-Matherst, aki minden jel szerint természetes halált halt.

A ház egyik helyiségében, egy fagyasztóban megtalálták Paul Edwards Mathers holttestét is. Kiderült, hogy a nő férjét tíz és fél éve, 2009 februárjában látták utoljára élve. A férfi akkor 69 éves volt. Mathers lefagyasztott holtteste mellett találtak egy közjegyző által hitelesített levelet, melyben a férfi leírta, hogy nem a felesége ölte meg. A levelet 2008. december 2-án hitelesítették.

A rendőrség megkereste a közjegyzőt, aki lepecsételte a levelet, de ő azt mondta, nem olvasta el a levelet, mielőtt hitelesítette, csak az érdekelte, hogy valóban az az ember írta, aki aláírta. Paul Matherst 2009 február 4-én látták utoljára életben, amikor időpontja volt egy kórházban. A férfi súlyos beteg volt.

A rendőrség szerint Jeanne Sourone-Mathers azért tarthatta otthon, a fagyasztóban a férje holttestét, hogy hozzájusson a férfi nyugdíjához. Az asszony a tíz év alatt összesen 177 ezer dollárt (majdnem 52 millió forintot) vett fel a férje nevében. Az asszonynak valószínűleg ez volt az egyetlen bevétele.

A nyomozás azt próbálja meg kideríteni, hogy Jeanne Sourone-Mathers csak a pénz jogosulatlan felvételében bűnös, vagy köze lehetett a férje halálához is. Gyanítják, hogy az asszonynak segítsége is lehetett, mert bár tíz éve nem ült még tolószékben, nem valószínű, hogy egyedül be tudta tenni a férje holttestét a fagyasztóba.

A szomszédok azt mondták, Jeanne Sourone-Mathers kedeves, békés idős asszony volt, aki légynek sem tudott volna ártani. A környéken mindenkinek azt mondta, hogy a férje egy napon fogta magát, és kisétált az életéből.

(Kiemelt képünk illusztráció, fotó: iStock)