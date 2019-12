Titokban levideózták DiCapriót, ahogy P Diddy szülinapi buliján táncol

És most már tudjuk, hogy nem az volt az idióta tánc, amit a Wall street farkasaiban láttunk tőle.

Most épp nem tudom, milyen néven fut Sean Combs, aki volt már Puff Daddy, P Diddy, meg simán csak Diddy is, de a lényeg nem is ez, hanem hogy a rappernek most volt az ötvenedik születésnapja, ahol nemcsak olyan izgalmak történtek, mint az, hogy Jay-Z kikapta valaki kezéből a telefonját, mert az levideózta Beyoncét,

hanem olyan izgalmak is, mint Leonardo DiCaprio tánca.

Ebben az esetben hálistennek senki nem kapta ki senki kezéből a telefont, így történhetett meg az, hogy elkészült az alábbi videó, amin DiCaprio boldogan táncol, miközben a színpadon Bobby Brown énekel.

📸 #NEWS : Leonardo DiCaprio with Camila Morrone and some friends dancing at Diddy’s 50th birthday party in Los Angeles (December 14, 2019) @LeoDiCaprio #LeonardoDiCaprio pic.twitter.com/MNqUL0svxV — Leonardo Dicaprio Network (@DicaprioFan_) December 15, 2019

És akkor most emlékezzünk meg arról, hogyan táncolt A Wall street farkasában.

