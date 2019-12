Ugyanott fotózkodik idén is a fél celebvilág

Az ünnepi szezon legnagyobb sztárja az a bizonyos fa ott minden fotón.

Tavaly feltűnt nekünk, hogy egy rakás híresség ugyanaz alatt a karácsonyfa alatt fotózkodik ugyanott és össze is szedtünk belőle egy kisebb gyűjtést.

Természetesen idén is ott fotózkodik a fél celebvilág, konkrétan ugyanazzal a műfenyővel, mint tavalyi összeállításunkban, úgyhogy úgy dukált, ha idén is mutatunk egy kisebb gyűjtést. Sőt, akad visszatérő arc is a tavalyi összeállításból, Kárpáti Rebeka idén melltartót és alsóneműt reklámoz vele. Gelencsér Tímea szépségkirálynő úgy néz rá, mint a megváltóra. Alexy Vivien YouTuber és influenszer nyereményjátékot hirdet vele. Kasza Tibi felesége, Darai Andrea pedig ruhát reklámoz a fával. Az ő videóját ide kattintva lehet megtekinteni, a többiekét pedig mutatjuk.

Kiemelt kép: Instagram / @rebekarpati