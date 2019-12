Imádnivalóan reagál a baba, amikor először kapcsolják be a hallókészülékét

A négyhónapos Georgina Addison teljesen siket volt, amikor a világra jött. Néhány héttel később azonban a kislány hallókészüléket kapott, amivel képes hallani – írja a LadBible című brit bulvárportál.

A hallókészüléket a baba szülei minden éjjel kikapcsolják, reggelente pedig be. Georgina pedig minden reggel úgy reagál, mint amikor életében először hallott hangokat. Az egyik ilyen pillanatról a kislány édesapja, a 32 éves Paul Addison készített videót, amit aztán a Twitteren osztott meg. A videót több mint ötvenezren osztották meg.

😍When our daughter’s new hearing aids are turned on in the morning 😍#happybaby @NDCS_UK @BDA_Deaf @NHSMillion pic.twitter.com/59GZSMgp5D

— Paul Addison (@addisonjrp) 2019. december 5.