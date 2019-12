Ahogy a testmagasságot sem lehet gyógyszerekkel vagy varázsporral növelni, úgy a péniszt sem

Újabb levelet kaptunk a péniszmérettel kapcsolatban, de ez az első olyan levél, amiben olvasónk részletesen kitér a szexuális élet konkrét nehézségeire. Neki is segítünk, leginkább abban, hogy a tévhiteket eloszlassuk, és amennyiben neked is van gondod a szexszel, ha a saját tested működését nem érted, ha segítséget szeretnél kérni, akkor várjuk a leveled a timea.sereg@24.hu email címre.

Nekem is kis méretem van, 12 /4 cm. Több partnerem is volt, a legtöbbjüket orálisan sikerült kielégíteni, de volt, aki ezt kevesellte. Páran arra hivatkozva küldtek el, hogy ismét kereste őket az exük és visszamennek hozzájuk, de tudtam, hogy ez nem igaz, valójában a méretem nem volt megfelelő a számukra. Olvastam több cikket a témában és van egy dolog, amit szeretnék megemlíteni és idáig nem került szóba: a férfiak nehézségei a kis mérettel. Sajnos nem tudom gyorsabb tempóban csinálni, folyton kontrollálni kell magam, hogy ne csússzon ki a hüvelyből. A lovagló póz csak előre-hátra megy, mint egy joystick. Szerettem volna kipróbálni a mélytorkot is, de sajnos nem volt olyan kapcsolatom, ahol erre sor került volna. Próbáltam prostituálttal, de alig érte el a torkát. Sajnos van pár póz, ami kis mérettel nem működik. A külföldi oldalakon böngészve olvastam azt is, hogy őssejtkezeléssel van remény a hosszabbításra. Ötven éves elmúltam, de még gondolkodom a megoldáson, addig is marad az orális szex.

Az olvasói levél Henriktől érkezett, akinek álnevet adtunk, hogy a névtelenségét megtartsuk. A péniszmérettel kapcsolatos aggodalmakról rengeteg levelet kapunk, ez a levél talán túlzottan is részletesen felfedi, milyen gondokkal küzdenek a kisebb mérettel rendelkező férfiak.

Mit lehet tenni?

A 12 centis méret nem kicsi, a 2-3 cm nevezhető annak, a 7 cm is, de a 12 cm nem. Ez még javában az átlagméret, ráadásul a 4 centiméteres vastagság sem az a méret, ami miatt aggódni kellene. A férfiak nagy hányadának a világon 12-15 centis pénisze van. Sajnos a pornóban látott hatalmas méretek, időnként egy-egy nő vagy férfi negatív megjegyzése sokat tehet azért, hogy bizonyos férfiakban kialakul a komplexus. Olvasónk majdhogynem egy egész életet élt le abban a hitben, hogy a mérete akadályozza őt a szexuális életében. Nem a méret, hanem az elfogadás hiánya okoz ilyen gondokat. Akiben komplexusok vannak, biztos, hogy az élete egyéb területein is megnyilvánul, próbálja kompenzálni a vélt problémáját, elképzelhető, hogy a volt barátnők nem a méret miatt, hanem az egyéb párkapcsolati gondok miatt mondták azt, hogy vége. Az elégedetlenkedő barátnőket nem nagyobb pénisszel, hanem más dolgokkal lehet elégedetté tenni.

A péniszméretet nem lehet növelni őssejtkezeléssel, gyógynövényekkel vagy gyógyszerrel, de még a műtét sem segít, hiszen nem tudnak az orvosok plusz 5 vagy 10 centit beletoldani.

A plasztikai sebészek maximum annyit tudnak tenni, hogy átvágják a péniszt tartó izmokat, hogy az jobban kiálljon a testből, azonban ezzel a pénisz elveszíti az oldalirányú tartását. Ráadásul a műtét nagy kockázattal jár, elvághatnak idegeket, elveszhet a merevedési képesség és a várt 1-2 centis növekedés helyett akár zsugorodás is felléphet. Nem véletlen, hogy ez nem rutinműtét és nem csinálják futószalagon az orvosok. Tehát maximum 1-2 centis változást lehetne elérni kockázatos műtétekkel, de aki 24 centiméteres péniszre vágyik, értelemszerűen nem fogja megkapni. Ahogy a testmagasságot sem lehet gyógyszerekkel, varázsporral vagy műtétekkel pár centivel növelni, úgy a péniszt sem lehet.

A megoldás minden esetben azt, hogy a férfinak egyrészt el kell fogadnia a testét és szeretni úgy, ahogyan van. A pornónézésről teljesen le kellene szokni, ahogy a prostituáltakról is, és ezek helyett önbizalomnöveléssel, kisebb sikerélményekkel lehetne tenni azért, hogy férfiként jobban érezze magát a bőrében. Az ágyban felsorolt problémák mindegyike olyan jellegű, hogy függ a partner testi adottságaitól is, hogyan működik a pénisz. Általánosságban igaz az, hogy amikor a nő izgalmi állapotba kerül és nedvesedik, majd egyre intenzívebben élvezi a behatolást is, akkor a hüvely izmai összeszorulnak, ráfeszülnek a péniszre, ujjakra, dildóra bármire, és az orgazmus pillanatáig ez így is marad. A nők ezen képességüket tudják fejleszteni, tehát ha olvasónk olyan nővel találkozik, aki képes a hüvelye izmait használni a szexhez, akkor a kicsúszákálással kevesebb lesz a gond. A szexpózok közül azokat érdemes előnyben részesíteni, ahol a hüvely szorosabb, a hátsó pózok ilyenek, de a kiskifli-nagykifli pózban is szűkebb lesz a hüvely éreztre.

Olvasónk az orális szexre is kitért, már-már trollokhoz illő módon ábrázolta a mélytorok gondját. Célszerű lenne ilyenkor tényleges elővenni egy mérőszalagot és odamérni, 12 centi bizony elég a mélytorkozáshoz, sőt, akár 7 cm péniszméret is elég. A mélytorok szintén egy olyan dolog a szexben, ami a pornónak köszönhetően lett világszerte használatos dolog az ágyban, így erre is csak azt lehet javasolni, hogy a pornónézés helyett inkább valami más tevékenység javasolt. A szexnek nem az a lényege, hogy pornósokat megszégyenítő módon orrba-szájba történjen minden, hanem az, hogy két ember megélje együtt a testiséget, amiben legyenek érzelmek, amiben vannak csókok, vannak szagok, sóhajok, hangok és időnként bénázások is. Így kerek és teljes a szex, és ezzel együtt kell elfogadni olyannak, amilyen.

Ez meg micsoda? A 24.hu blogjában szakembernek teheted fel a kérdéseidet azokról a témákról, amikről nem szívesen beszélsz másokkal, legfeljebb netes fórumokon, Facebook-csoportokban próbálsz kutakodni a válaszok után. A tanácsokat, segítséget kérő leveleket a timea.sereg@24.hu email címre vagy a szakértő weboldalán, az stterapia.hu oldalon üzenetben küldheted el, a válaszokat pedig itt, a 24.hu-n közöljük. A feladók névtelenségét természetesen garantáljuk.

