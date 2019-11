A családnak is könnyebb, ha a nagyi halad a korral

Fontos kérdés, mi a jelentősége manapság a digitalizációnak egy családban, dr. Gyurkó Szilvia szerint nem csak a technikai eszközök fejlődése nyit meg új utakat a kommunikációban és a mindennapi feladataink szervezésében, de a családi szerepek is átalakulóban vannak. A nagyszülőket sem kell félteni a kütyüktől: ha őket is bevonjuk az eszközhasználatba, azzal mindenki csak nyerhet.

Gyurkó Szilvia: A gyerek akkor lesz jól, ha az anya is jól van, és ha ehhez az kell, hogy visszamenjen dolgozni, akkor azt elő kell segíteni

Most akkor mennyit is dolgozik egy magyar anya és apa?

Ha körbenézünk mai társadalmunkban, minden bizonnyal feltűnhet, hogy a hagyományosnak számító családmodell átalakulóban van. Míg sok ideig az anya-apa-gyerek felállás számított az egyértelműnek, a trendek azt mutatják, hogy egyre jellemzőbb a társadalomban az egyedülálló szülők jelenléte.

Már elég régóta átalakulóban a klasszikus családok modellje, sokkal nagyobb az egyszülős családok száma, mint amennyire ők megjelennek a közgondolkodásban, a társadalomban. Ez többletterheket jelent az aktívan nevelő szülő számára, és jellemző, hogy a nagyszülői szintről, vagy közelebbi ismerősök köréből kell további erőforrásokat aktivizálni a gyerekről való gondoskodáshoz. Magyarországon minden második házasság válással végződik, és a statisztikák szerint minden harmadik gyerek megtapasztalja az évei során, hogy a szülők szétköltöznek, vagy elválnak, netán bekerül egy mozaikcsaládba

– mesélte nekünk az átalakulással kapcsolatban dr. Gyurkó Szilvia, gyermekjogi szakértő.

„A mozaikcsalád a másik fontos jellemző, amit látni kell, tehát különböző almokból, vérségi kapcsolatokból származó gyerekek élnek együtt felnőttekkel. Egy másik erős trend, hogy a nagyszülővel, dédszülővel egyre távolabbi a kapcsolata a gyerekeknek, egyre gyakoribb forma a nukleáris család a költözések, a társadalmi mobilitás, és a külföldre költözés miatt. Ez rengeteg feladatszervezéssel jár. Ha nincsenek digitális eszközök, sokkal nehezebb kapcsolatot tartani, bevonni azokat a családtagokat, akik fizikailag nem elérhetők”- mondja a szakember.

Az eszközök és az internet segítségével ráadásul az egyedülálló szülő csomó ügyintézési, logisztikai feladatot megoldhat. Elég arra gondolni, hogy a házhoz szállításos lehetőségek miatt elvégezheti a nagybevásárlást a neten, befizetheti a számláit, utánanézhet, hogy milyen szolgáltatásokat vehet igénybe a környéken, hol szerezhet gyógyszert.

A távolság új kihívás

Ahogy Gyurkó is kiemelte: ezekben a nevelési folyamatokban rengeteget segíthet a nagyszülő is, az idősek egyébként is szívesen veszik ki részüket a gyereknevelésből, unokázásból. Ám az említett atomizálódó családok, költözések miatt akadály lehet a fizikai távolság.

Ennek leküzdésében régen a posta, a vezetékes telefon segített. Az internet, az ingyenes csevegőappok, csetalkalmazások viszont képesek sokkal gazdagabbá, személyesebbé tenni a távolról történő kommunikációt. Gyurkó szerint a külön élő, akár másik országban élő családtagok esetében különösen nagy figyelmet kell szentelni annak, hogy a kapcsolatot ápoljuk, fenntartsuk, ezért lehet érdemes az idősebbeket is bevonni az eszközök használatába. Ezzel enyhíthető az esetleges magányosodás is, ami az egyedül élő idősek számára kihívást jelenthet.

Az egészségi állapot a régi időkhöz képest sokkal hosszabb ideig lehetővé teszi a szépkorúaknak, hogy társaságba járjanak, közösségi életet éljenek. Nem csak a családtagjaikkal, hanem kortársaikkal is kapcsolatot tudnak tartani, ebben a tekintetben mindenképpen nagy jelentősége van a tereknek, és a digitális közösségi tereknek is. Attól is függ, mi jelenti az érzelmi biztonságot vagy támogatást az időseknek. Minél nagyobb a fizikai távolság, annál tudatosabban kell törekedni arra, hogy az érzelmi kapcsolódás fenn tudjon maradni, ápolni lehessen

– fejtette ki a szakértő.

Ugyan a nyugdíjasok lassabban kötnek át dolgokat, – nem egy leküzdhetetlen lépcsőfok az eszközhasználat elsajátítása, amiben a fiatalabb generáció tagjai minden bizonnyal hatalmas lelkesedéssel és alapos tudással vértezhetik fel a nagyszüleiket, ha ők ebben a segítségüket kérik.