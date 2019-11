Állandóan inniuk kell a munkában: betelt a pohár egy francia italcég munkatársainál

Egy értékesítőnő azt mondja, hallucinálni kezdett a napi tíz - tizenkét pohárnyi likőrtől, amint a munkahelyén meg kellett innia.

Elegük lett a francia Pernod Ricard francia italcég munkatársainak. Többen is arról számoltak be, hogy annyi alkoholt kell meginniuk a munkahelyükön, hogy az már rövidtávon is veszélyezteti az egészségüket – írja a Guardian című brit lap.

Egy volt értékesítő azt mondta, naponta nagyjából tizenkét pohárral kellett ledöntenie a Ricard nevű ánizsos likőrből, aztán részegen hazavezetnie.

Egy másik munkatárs három napos masszív ivászatokról számolt be. Az ügy azért került nyilvánosságra, mert a cég értékesítőcsapatának egy volt tagja pert indított, miután beteg lett a mértéktelen munkahelyi piálástól. Azóta több, jelenleg is a cégnél dolgozó ember erősítette meg a Pernod Ricardon belüli ivási szokásokról szóló beszámolókat.

Egy értékesítőnő elmondta, a munkatársaknak inniuk kell ebéd közben, a megbeszélések után, és valahányszor ügyfelekkel találkoznak. Ő a folyamatos alkoholizálástól hallucinálni kezdett, hangokat hallott, annak ellenére, hogy szokásává vált titokban növényekre önteni az italát.

Kifejtette: az ivás szerves része a vállalati kultúrának, bár hivatalosan nem kötelező, de mindenki úgy érzi, elvárás azokkal szemben, akik a csapathoz akarnak tartozni. Ha valaki mégsem inna, hamar megkapja, hogy:

Most mit panaszkodsz, amikor azért fizetnek, hogy bulizz!

A nő elmesélte, hogy egy alkalommal, amikor visszatért a betegszabadságáról, a főnöke rögtön a kezébe nyomott egy pohár italt. Amikor nem akarta meginni, a felettese azt mondta neki:

Gyerünk, ne bosszants fel mindenkit, nem a Perriernél dolgozol!

(A Perrier egy francia ásványvízmárka.)

Egy másik volt kolléga, akinek szintén elege lett a napi tíz – tizenkét italból azt mondja, ő egyszer próbált beszélni a főnökeivel, amikor egy kollégát kiütve talált az autójában, egy másikat pedig alkoholos kómában, de az eset senkit sem lepett meg.

Emmanuel Vouin, az évi nyolcmilliárd eurós (kb. 2700 milliárd forintos) bevételt produkáló Pernod Ricard szóvivője tagadta a vádakat. Azt mondta a cégen belüli alkoholfogyasztás mindenkinek a szabad döntése. Bárki határozhat úgy, hogy csak mértékkel, vagy egyáltalán nem iszik a munkahelyén.