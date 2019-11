Olyan karácsonyi kívánságlistát írt egy tízéves lány, hogy Mészáros Lőrinc is beleszédülne

Nem ritka, hogy egy-egy kisgyereknek sikerül olyan kívánságlistát írnia Karácsony előtt, hogy a világsajtó is beszámol róla, de amit egy amerikai kislány idén megalkotott, az talán az eddigi próbálkozásokhoz képest is extrémnek számít.

A tízéves lány karácsonyi listája az apja (és a Twitter) jóvoltából került nyilvánosságra, így az egész világ internetezői rácsodálkozhatnak, milyen szerény kérésekkel fordult a gyermek a Mikuláshoz (szüleihez?).

Így kezdi: iPhone 11, airpods, MacBook Air (eddig olyan 800 ezer forintos összegnél tartunk, és ez még csak az első 3 tétel); a következő kérés: egy igazi nyúl.

Csak úgy szemezgetve a listából, nézzünk néhány kívánságot: GoPro kamera, fülbevaló, parfüm, Gucci papucs, egyéb ruhák, vans cipő, ébresztőóra,

és sok egyéb tétel között a lista vége felé még egy átlagos kérés egy tízévestől: 4000 dollár (forintban ez nagyjából 1,2 millió).

A Twitterre feltöltött, alább is látható fotó 85 ezer like-ot kapott, és több mint húszezren szóltak hozzá. Közel 20 ezer like-kal jutalmazták a kommentelők azt a hozzászólást, amely szerint az ébresztőórát mindenképp érdemes megvenni a gyereknek, hogy ébredjen fel az álmából, mielőtt azt hinné, mindezt megkapja Karácsonyra.

My 10 year old daughter must be out of her mind with this Christmas list 😒😒😒 pic.twitter.com/Qqsje79rda

— @A_Johnson412 (@a_johnson412) November 13, 2019