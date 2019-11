Vad buli: anyatejét kezdte el spriccelni a melléből egy nő egy kaliforniai fesztiválon

Egy elektronikus zenei fesztiválon sok érdekes dolgot lehet látni, de ami a kaliforniai Dirtybird Campout nevű rendezvényen történt, még a veterán fesztiválozókat is meglepi. A magát a „legkülönlegesebb fesztiválélményként” hirdető eseményen ugyanis az egyik bulizó váratlanul elővette a melleit, majd elkezdte szétspriccelni anyatejét a táncoló közönségben.

A látványról Eric Falconi készített videót, amit Twitter-oldalán tett közzé. A felvételt azóta már majdnem 3 milliószor nézték meg.

Dirtybird Campout, Just when I thought I had seen it all. You never disappoint. Shit got pretty weird #dirtybirdcampout pic.twitter.com/hohsM73ftN

— Eric Falconi (@ekid_818) October 8, 2019