Élő malacokat használtak ütközési tesztbábúnak kínai kutatók

Gyereküléseket vizsgáltak a malacokkal, az állatok majdnem fele azonnal elpusztult.

Hatalmas felzúdulást okoztak az állatvédők körében kínai tudósok, akik élő malacokat használtak ütközési tesztekhez, tesztbábúk helyett — írta a Daily Mail. A kínai közlekedésegészségügyi intézet kutatói gyereküléseket, és különböző biztonsági öveket teszteltek az élő állatokkal, elmondásuk szerint azért, mert a malacok anatómiája olyan, mint a gyerekeké.

A Mail cikke szerint 15 malacot használtak fel a kísérletekhez, amik hatéves gyerekeket imitáltak. A 70—80 napos állatokat bekötötték egy székbe, amit aztán 50 kilométer per órával ütköztettek egy falnak.

Az állatok közül hét azonnal elpusztult a becsapódás erejétől, a többiek pedig hat órán belül belehaltak sérüléseikbe. A tudósok beszámolója szerint, ami egy nemzetközi szaklapban is megjelent, a malacok többfajta sérülést is elszenvedtek: belső vérzés, zúzódás, törés, horzsolás és hasított seb. Az állatoknak legtöbbször a tüdeje sérült, amit a máj és a lép követett — olvasható az International Journal of Crashworthiness című szaklapban.

Az állatok a kísérlet előtt egy napig nem kaptak enni, és vizet sem adtak nekik hat órával az ütközési tesztek előtt, majd érzéstelenítőt kaptak, hogy csökkentsék az izgatottságukat, és a stresszt. Az állatokat a kísérletek után felboncolták, hogy lássák, milyen sérüléseket szenvedtek el.

A kínai kutatók állították, hogy a malacok használatát egy etikai bizottság engedélyezte, és közölték, az amerikai irányelveket is betartották. A Mail ezzel kapcsolatban megemlítette, hogy disznókat és egyéb más állatokat a Egyesült Államokban is használtak ütközési kísérletekhez, de a gyakorlatot az 1990-es években megszüntették.