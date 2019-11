A nőknél az orgazmus képessége az örök kérdések egyike

Meg lehet élni szeretkezés, behatolás közben az orgazmust? Van olyan, hogy G-pontos orgazmus? Ezekre is választ adunk.

Mind a szexterápiás üléseken, mind pedig az emaileken és cseten rengeteg kérdés érkezik hozzám nőktől, a legtipikusabb kérdések pedig az orgazmus körül forognak, leginkább a behatolással együtt járó orgazmus, azaz a hüvelyi orgazmus a fő kérdések egyike. A legtöbbet feltett kérdéseket szedtem össze, és a kérdésekre válaszokat is adok, hogy bárki, aki hasonló kérdésekre keresi a választ, megtalálja itt. Természetesen minden eset, minden ember más és más, az, hogy ki hogyan reagál az érintésekre, milyen a libidója, mennyi szexre van szüksége, milyen szexuális felvilágosítást kapott, mennyire van tisztában a saját testével, ez egyénenként változó.

Elérhető-e szex közben az orgazmus?

A női orgazmus misztikum, nem annyira látványos, mint a férfiaké, a teherbe eséshez nem is szükséges feltétlenül, bár jól jön a fiziológiai folyamat. A behatolással járó orgazmus megélését sok-sok nőnek meg kell tanulnia, ez nem készen kapott dolog, mint a fiúknál az ejakuláció. Azok a nők, akik maszturbálnak, akár a csiklójukkal, akár vibrátor segítségével, biztosan tapasztalták már a tetőpontot. Partnerhelyzetben sok esetben függhet a csikló ingerlésén is ez az érzés, de gátja lehet az is, ha valaki nem ismeri a saját testét, vagy ha nem olyan mértékű benne a vágy: nedvesedés hiányában például a behatolás fájdalmas is lehet, és ha például a legelső szexuális élmény nagyon fájt, akkor később ez gond lehet a szexben is.

A női testet át lehet szoktatni a hüvelyi orgazmus megélésére, a behatolással járó élvezéshez elsősorban rengeteg előjáték szükséges, a párok együttműködése mellett. A partner testének ismerete is fontos. Ezeket szexterápián meg lehet tanulni, legelőször a szexuális vágyat ébresztjük fel ahhoz, hogy az érdeklődés meglegyen a behatolással járó élvezéshez.

Létezik-e a G-pontos orgazmus?

A G-pont is egyike a misztikumoknak, sokan azt hiszik, ez egyfajta csodapont, és az ezzel járó női ejakuláció a legegyértelműbb jele az orgazmusnak. A kutatók sem tudják egyértelműen bizonyítani, hogy létezik, de azt se tudják biztosan, hogy nem létezik. Feltehetően vannak nők, akiknél van ilyen terület a hüvelyben, és vannak, akiknél ez nincs meg. Mivel a női orgazmus fejleszthető, a G-pontos orgazmusért is tanulással lehet tenni. Mint minden, ez is az agyban kezdődik, ha valakit érdekel ennek a folyamata, először a fejében indítsa el a vágyat erre.

A női ejakuláció korántsem olyan, mint a pornófilmekben, annál kevesebb folyadék távozik a testből és nem is annyira látványos. A G-pont izgatásának ehhez köze van, ez a pont a hüvely bemenetétől körülbelül 5,5-6,5 centire lehet, ami ujjal kitapintható, ha már az izgalmi fázis elindult. Ez egy ujjbegynyi terület, amit simogatással, a gyere ide hívó kézmozdulattal lehet tovább ingerelni.

Mit tehetek azért, ha alig van bennem szexuális vágy, ha nem érdekel a szex?

A szexuális vágy hiányának rengeteg oka van, befolyásolja a hormonális állapot, a betegségek, gyógyszerek, párkapcsolati problémák, a gyerekek, a stressz, a fáradtság például. Vannak, akiknél ezek összessége is jelen van, így nehéz nagy általánosságban azt mondani, hogy ez vagy az az oka, és ezt vagy azt kellene tennie ellene. Egyénenként változhatnak az okok, ha például valakinél pajzsmirigybetegség miatt jelentkezik a libidóhiány, akkor a pajzsmirigy betegség megfelelő kezelése mindenképpen szükséges a megoldáshoz. A szex iránti érdeklődést a legkönnyebben ott lehet elkezdeni, ahol kamaszkorban elindult, az erotikus irodalommal. Ez első lépésként jó döntés lehet, viszont emellett az egyéb más okokat is érdemes orvosi kivizsgálással kezeltetni. Ha nincs testi oka, sem gyógyszer mellékhatása nem okozhatja, akkor lelki okok lehetnek. Ezeket szexterápián érdemes megoldani szakember segítségével, ez a leggyorsabb és leghatékonyabb módja a változás elérésének.

Milyen gyakran kellene szeretkezni?

Ez az a kérdés, amit nem lehet megválaszolni érdemlegesen. Az a normális, ami a két embernek normális, azaz, ha a párkapcsolat elején hetente egyszer volt szex, akkor évek múlva normális, ha két-háromhetente van szex. Általában a kezdeti lendület mennyiségének a felével érdemes számolni, és idővel az a jó, ha a szex minőségibbé válik. Amikor egy szép szerelem elindul, a sok-sok szex az érzelmi kötődést erősíti, és a szenvedélyé a főszerep. Ahogy telik az idő, a szenvedély egy kicsit lanyhul és elindul az elköteleződés érzése, ekkor a párkapcsolat egy magasabb szintre lép. A szex már nem annyira fontos, pontosabban nemcsak az fontos, hanem az összeköltözés, a közös élet, a közös jövő is. Ezzel együtt a hétköznapi problémák is előtérbe kerülnek, a randizások is elmaradhatnak. Pedig ez igen fontos, vannak párok, akik szinte csak mackóalsóban látják egymást, és nem is szépítkeznek, tisztálkodnak úgy, mint a kapcsolat elején, amikor minden egyes találkozásnál benne volt a levegőben a szex lehetősége. Ezért is jó, ha a randizásokat megtartjuk, sőt, a legjobb, ha ott a helyszínen találkozunk, nem pedig együtt megyünk oda otthonról.