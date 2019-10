Tévhitek a női szexualitásról

Frigid-e a nő, ha elutasítja az anális szexet? Kell-e minden nőnek minden szex közben hüvelyi orgazmust megélni? Facebook csoportokban, társasági összejöveteleken, szexterápiás ülések alkalmával és az emailen kapott kérdések alapján úgy tűnik, még mindig sokakban élnek tévhitek a női szexualitással kapcsolatban.

A szex csak a fiatal lányoké

Tévhit, hogy a szex kifejezetten a fiatal lányok kiváltsága, vagy hogy igazán szexi és csinos csak a fiatal és feszes testű nő lehet, lehetőleg 30 év alatt. Az idősebb nők is kívánják, vágyják a szexet, van szexuális fantáziájuk és nézhetnek ki gusztusosan, nőiesen. A nők az idő elteltével jobban megbékélnek a ténnyel, hogy testük folyamatosan változik, nagyobb lesz az önbizalmuk és egyszerűen csak jól érzik magukat a bőrükben. A huszonévesek még az életüknek azon a részén járnak, amikor karriert építenek, családot alapítanak, párt keresnek, kipróbálják magukat mindenféle élethelyzetben. Az idősebb nők ezen már túlvannak, így az életükben más dolgok kerülnek előtérbe.

Egy normális nőnek minden szex alkalmával van orgazmusa, hüvelyi

A női orgazmus egy misztérium sok férfi számára, és a pornófilmekből kiindulva rengetegen hihetik azt, hogy a szexnek ott van vége, hogy a férfi és a nő egyszerre hatalmasat élveznek, jó látványosan. A valóságban ez nem igazán így zajlik, a hüvelyi úton, azaz pusztán a behatolással elért orgazmusra kevesen képesek. A csikló izgatásával azonban már jobban megy a tetőpont megélése, és ez nem egy rossz beidegződés, hanem egyszerűen csak fizikai tény, hogy a csiklónál jóval több ideg fut, aminek érintése, simogatása izgató a nő számára. Vannak szexpózok is, amikben könnyebben hozzá lehet férni a csiklóhoz, ezen keresztül talán jóval közelebb kerülhet a nő szex közben is az orgazmushoz. A hüvelyi úton megélt orgazmust meg lehet tanulni, a nőknek az orgazmus nem olyan készen kapott dolog, mint a férfiaknál, így javasolt fejleszteni az orgazmuskészséget, ezt bármilyen korban ajánlom.

Minden nő képes többféle módon megélni az orgazmust

A hüvelyi, az anális, a klitorális, a G-pontos spriccelős orgazmus sokak fejében úgy él, hogy a jó szerető ezt összességében egy szexből egyszerre ki tudja váltani egy nőnél. A felsoroltak szintén a pornóiparnak köszönhetők, aminek létezésével semmi gond nincs, csak azt kell figyelembe venni, hogy a pornófilmek megrendezett jelenetek, extrém méretekkel, külsővel rendelkező férfiakkal és nőkkel. Tehát nem átlagos és hétköznapi emberek szexuális életét láthatjuk, ergo az anális behatolást nem muszáj eltanulni és próbálgatni. A spriccelős orgazmus sem úgy van, ahogy a pornóban: nem ömlik ki onnan valami, hanem csak kifolyik a színtelen, szagtalan nedvesség. Minden nő képes lehet arra, hogy megélje a tetőpontot szex közben, de meg kell tanulnia a partnerével együtt, hogy hogyan érjék ezt el.

A nők szexuális élete véget ér a menopauzával

A negyvenes évek végén, ötvenes évek elején minden nő életében bekövetkezik a menopauza, ami hormonálisan megváltoztatja a nőket. A testben még a csontokra is hatással van a változás, mindenre kihat. Amikor lezajlik a menopauza folyamata, akkor több nő is felszabadul, megkönnyebbül, és ez elég ahhoz, hogy a szexhez máshogyan álljanak. Ebben a korban nem kell félni a teherbeeséstől, így védekezés nélkül lehet örömteli a szex, sőt, a saját testtel való megbékélés, az önelfogadás szintén sokat segít abban, hogy a szex jobb legyen. A felszabadultság érzése tehát ott lehet minden nőben, és azt se felejtsük el, hogy a menstruációval járó fájdalmak (középidős, első napos) már nem lesznek, a hangulatingadozás is másmilyen lesz, a menstruációs migrén sem lesz akadály. Összességében sok jó dolog is megtörténik az öregedés ezen folyamatában, ami miatt a szexuális élet szép és még talán jobb is lehet, mint fiatalabb korban.

A szexuális izgalmat csak a partner tudja kiváltani testi érintésekkel

Az agyunk a legfőbb nemi szervünk ha úgy vesszük, hiszen minden folyamat itt indul el, innen kezdődik. Ahhoz, hogy a vágyat egy kicsit felélesszük, nem elég pusztán a testi érintés, a simogatás vagy a csókok, ez is izgató, azonban ha agyban már vágyunk rá, ha korábban szavakkal feltüzeltük egymást, ha fantáziáltunk egymásról, akkor nagyobb lesz a vágy, jobban egymásra lehet hangolódni. A szexuális izgalom egy része tehát fejben dől el, ehhez pedig bátran használjunk olyan könyveket, amik segíthetnek: erotikus novellák, regények, és ezek közül mindenki válassza azt, ami számára izgalmas olvasmány. Amikor két ember már évek óta együtt van, azt hiheti, hogy elég pusztán egy csók ahhoz, hogy mindketten kizökkenjenek a hétköznapok gondjaiból. De nem elég, és ahogyan a kapcsolatok kezdetén, később is meg kell tartani a randizásokat, azt, hogy felöltözünk egymásnak, hogy odafigyelünk magunkra, hogy esélyt adunk a szexuális életre. A napközbeni szexuális tartalmú üzenetek sokat segíthetnek az esti randizáshoz, és nem kell minden randit úgy szervezni, hogy abból szex legyen, hanem csak a lehetőségét adjuk meg annak, hogy a szex benne legyen a levegőben.

Frigid a nő, ha nem szereti a szex különlegesebb formáit

A frigiditás elég erős jelző, és egyáltalán nem jó, ha a kapcsolatban a férfi ráaggasztja a nőre a jelzőt. Frigidnek találta például az egyik kliensem a feleségét azért, mert fájt számára a behatolás, de csak szülés után éveken át, korábban, a szülések előtt nem volt ilyen jellegű gond. A fájdalom miatt a feleség idővel kerülte a szexet, hiszen az számára nem okozott semmilyen örömöt. Ez a szexológia fogalma szerint nem frigiditás, hanem fájdalmas közösülés. Akkor frigid egy nő, ha korábban sem, semmilyen szinten nem érdekelte a szex, a vágy teljes hiánya jellemző rá. Lehetséges, hogy később alakul ki valamilyen fajta elutasítás a szexszel kapcsolatban, ennek betegségek vagy éppen szexuális erőszak, erős stresszhelyzet is lehetnek az okai. De semmiképpen nem az a nő frigid, aki visszautasítja a hármasszexet vagy az anális szexet, és nem is szabad jelzőkkel illetni ilyen helyzetben, hiszen a szex akkor örömteli mindenki számára, ha egyaránt akarják, vágynak rá. Rákényszeríteni senkire sem szabad a saját akaratunkat, maximum közös beleegyezéssel bevezethetjük egy kicsit olyan területre is, amit ízelítőként megismerhet, azután pedig szabadon dönthet arról, hogy tovább megy-e vagy sem.