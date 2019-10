Pintér Tibort bántja, hogy barátnője szülei látni se akarják őt

Talán nem annyira meglepő, hogy Ilyés Jenifer szülei nem olyan párt kívántak lányuknak, aki egyrészt több mint 20 évvel idősebb tőle, másrészt az elmúlt években körbehaknizta az országot fiatal barátnőivel. Pintér Tibort mégis bántja, hogy előítéletesek, annyira, hogy beszélni se hajlandóak vele.

Az, hogy a párom anyukája nem hajlandó elfogadni engem, az nagyon bánt. Pedig bennem nagy szeretet van feléjük még úgy is, hogy ők engem nagyon nem szeretnek. Bánt, mert beleéltem magam, hogy elmegyek egy-két családi ebédre hozzájuk. Előbb-utóbb lehet, hogy megtörik a jég, de ők most rosszul vannak attól a gondolattól, hogy Pintér Tenya, egy 45 éves nőcsábász pasi lenyúlta az ő lányukat. Pedig tényleg szerelmes vagyok és igaziból szeretem a lányukat és ezt nem hiszik el nekem. Nem is tudok velük beszélni, még azt az esélyt sem adják meg